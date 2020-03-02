З поширенням коронавірусу загострилося питання важливості очищення рук. І це добре, адже чисті руки потрібні завжди, а не лише в часи спалахів хвороб.

Антисептик — засіб, що мусить бути в кишені/сумці/рюкзаку сучасної людини. Незамінний засіб, коли треба очистити руки, але води та мила поблизу немає. Втім дуже важливо користуватися ним правильно. Так-так, просто потерти долоні 3 секунди не допомагає

Центр громадського здоров’я України дає такі рекомендації для вибору та користування антисептиком (http://bit.ly/2TyDNLa) ⬇

Не кожен антисептик, який продають майже на кожній касі в супермаркеті, впорається зі збудниками. Обирайте той, який містить від 60–80% спирту або містить 2% хлоргексидину.

Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук. Для цього слід використовувати 3 мл розчину, а це не менше 24–27 "пшиків" кишеньковим диспенсером (це той, що з дозатором). Якщо у вас такий, то просто відкрутіть дозатор та вилийте на руки не менш 3 мл. До речі, правильну кількість антисептика зазвичай вказують на інструкції до виробу.

Обробляти руки слід не менше 30 секунд. Це справді важливо, інакше небезпечні мікроби можуть вижити.

Багато бруду збирається під нігтями, тож особливу увагу приділіть їхньому очищенню.

У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри.

Тримайте антисептик якомога далі від маленьких дітей. Ці симпатичні баночки дуже притягують малечу, але спирт, який є в антисептику, дуже токсичний.

Ще кілька важливих нюансів від CDC (http://bit.ly/32JsQdP) ⬇

➡ Антисептики засоби на основі спирту можуть швидко зменшити кількість мікробів на руках у деяких ситуаціях, але вони не панацея від усіх видів мікробів. Для видалення деяких з них ефективніші старі добрі мило та вода. Тому не нехтуйте цими видами гігієни, якщо вони доступні. Особливо віддавайте перевагу милу та воді, якщо:

◾Руки помітно брудні або жирні.

◾На шкіру потрапили шкідливі хімічні речовини, пестициди та важкі метали.

Нагадаю, що днями писали про рекомендації для миття рук. Зазирніть, якщо не бачили — http://bit.ly/2TuJEBh.

➡ Під час використання антисептика спочатку нанесіть його на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо не витирати антисептик поки руки не висохнуть. І ви ж пам’ятаєте про 30 секунд?

➡ На десерт — хороша новина! Спиртовмісні антисептики не впливають на виникнення стійких до антибіотиків бактерій. Вони також вбивають мікробів, але інакше, ніж це роблять антибіотики. Зокрема — дуже швидко. Тож мікроби не мають шансів адаптуватися чи чинити опір. http://bit.ly/38dNaFz

Підходьте до очищення рук усвідомлено.

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