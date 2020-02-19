Коронавірус і грип: вірусолог розповіла, як можна і як не варто протистояти вірусам. Частина II

(Продовження. Початок читайте в першій частині)

- Тобто, тварин остерігатися не варто? Чи несе взагалі загрозу новий вірус для домашніх улюбленців?

- Якщо ви постійно контактуєте зі своїми тваринами, а ваші тварини не контактують з іншими тваринами і хворими людьми – звичайно, не потрібно остерігатися. Знову згадаю книгу Дж. Даймонда. Там наведено численні свідчення, які підтверджують думку про те, що європейці були більш стійкі до вірусів, тому що утримували своїх тварин в тих же будинках, в яких жили самі. Взаємний тісний контакт забезпечував поступову адаптацію людей до тих вірусів, які переносять тварини, і навпаки. І коли європейці захоплювали Латинську Америку і привозили туди своїх улюбленців, домашніх тварин (кіз, коней, собак), висока смертність місцевого населення від нових інфекцій була обумовлена тим, що вони не були адаптовані до привезених вірусів. Тобто, разом з міграцією людей і тварин поширювалися і їх віруси.

При цьому я повторю, що в нас самих живе величезна кількість вірусів, які нам не приносять ніякої шкоди. Це наші конститутивні віруси, які регулюють чисельність наших мікроорганізмів, живуть в нас і позитивно впливають на наше загальне самопочуття. Вони в нашому організмі виконують потрібну роботу, регулюючи чисельність мікрофлори. А ось коли ці віруси гинуть, мікрофлора, в тому числі патогенна, виходить з-під контролю і заподіює шкоду.

З приводу шкоди для домашніх тварин – не можу нічого сказати. По-перше, не всі віруси, що небезпечні для людей, є такими для домашніх тварин. А новий коронавірус ще до кінця не вивчений, і його патогенність ще потрібно досліджувати.

По-друге, тварині потрібно десь зустрітися з джерелом зараження – малоймовірно, що собака, яка живе в будинку, принесе COVID-19 з вулиці, оскільки вірус в навколишньому середовищі нестійкий (навіть якщо на землі залишиться мокрота інфікованого, вірус в ній загине в лічені хвилини), і навряд чи хтось сторонній буде кашляти або чхати на тварину. Так що тут, швидше за все, ви можете принести вірус своєму улюбленцю, оскільки відвідуєте місця масового скупчення людей.

Маски - не найкращий метод профілактики Дело

- Чому віруси (не тільки COVID-19, але і грип) поширюються так швидко?

- Тут нічого нового сказати не можу. Справа не в якійсь особливості цих вірусів "літати" по повітрю на великі відстані або ще чогось. Найголовніше, що, коли людина захворіла, їй потрібно знаходитися вдома, а не ходити по вулиці, не їздити в транспорті, не ходити в аптеку або магазин. Інакше вона "ділиться" своїм вірусом з усіма оточуючими.

Так, наша реформована система охорони здоров'я зараз така, що, з точки зору епідеміології, сама сприяє поширенню вірусних інфекційних захворювань серед населення: швидку не викликати, лікаря додому не покликати, і пацієнту з температурою доводиться або тихо хворіти вдома без адекватної лікарської допомоги, або їхати в поліклініку, заражаючи по маршруту всіх інших. Це і пояснює таку швидкість поширення вірусів.

До речі, схожа система охорони здоров'я діє і в Китаї. Якщо внаслідок жорстких карантинних заходів, що обмежують пересування місцевого населення, розповсюджуваність COVID-19 і виявилася дуже низькою, то через існуючу систему охорони здоров'я дані про виявлення хворих не відповідають дійсності: вони різко занижені. Тому і говорять про високі показники смертності, оскільки в медустанови хворі звертаються тільки в критичних випадках, вважаючи за краще в усіх інших займатися самолікуванням, застосовуючи засоби народної медицини. Хоча, якщо проаналізувати вже озвучені дані по смертності від COVID-19 з міжнародними даними смертності по грипу, то вони критично не відрізняються один від одного: знаходяться в межах 1-2% від числа захворілих.

В ідеалі, щоб знизити швидкість поширення інфекції і тим самим прискорити одужання, потрібно при перших симптомах залишатися вдома (або ж бути доставленим до лікарні машиною швидкої допомоги), отримати повноцінну консультацію лікаря з індивідуальними рекомендаціями щодо лікування, виконувати їх, дотримуватися постільного режиму, регулярно провітрювати приміщення і забезпечити його щоденне вологе прибирання дезінфікуючими засобами.

- За якими симптомами можна розрізнити коронавірус, грип та інші ГРВІ?

- Для хворого це не має ніякого значення. Лікар за певними симптомами і тестами може визначити, який саме інфекційний агент викликав захворювання, але грамотно це можна зробити в умовах медустанови. А в побуті пацієнтові самостійно визначити, грип у нього або ж коронавірус, досить складно (симптоми у всіх приблизно схожі: лихоманка, ломота, слабкість, нудота, діарея, задишка, кашель і т.д.). Та й в принципі немає в цьому сенсу – це не настільки важливо для тих, хто вже захворів. Що дійсно дуже важливо – звертатися за консультацією до лікаря, а не займатися самолікуванням. Тільки лікар може призначити адекватні препарати, розповісти схему їх застосування.

– Яке є специфічне і неспецифічне лікування коронавірусу і грипу? Чи працюють противірусні препарати?

– З приводу специфічних препаратів – складне питання. Справа в тому, що про специфічні препарати проти коронавіруса поки не говорять: основне лікування – симптоматичне. Та й взагалі, специфічних препаратів проти вірусів мало, переважно мова йде про специфічну профілактику – вакцинацію. І в цьому напрямку йде інтенсивна робота, особливо по вірусу грипу: регіональні центри моніторингу за захворюваністю на грип є по всій планеті (у нас – в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського АМН України в Києві). На підставі зібраних даних роблять прогноз щодо того, який штам вірусу буде циркулювати в майбутній епідемічний сезон. І роблять відповідну вакцину.

Аналіз причин важкого перебігу захворювань, викликаних новими, виділеними в 2000-х роках, коронавірусами дозволив зв'язати його з гіперактивацією противірусної імунної реакції, що супроводжується порушенням циркуляції крові в зоні запалення, а також підвищеного набряку, пов'язаного зі здатністю деяких білків вірусу викликати злиття клітин. В таких умовах застосовувати препарати-імуностимулятори небезпечно, оскільки вони викликають продукцію великої кількості цитокінів – специфічних низькомолекулярних білкових молекул, що активують імунну відповідь. Така активація в умовах системного запалення, ініційованого вірусною інфекцією, може супроводжуватися надзвичайно бурхливого і небезпечного для життя реакцією, що отримала назву "цитокіновий шторм". З іншого боку, застосування сироватки перехворілих і людей, які одужали – вона містить у високій концентрації антитіла проти вірусу (так звана пасивна імунізація) – для лікування важких форм коронавирусной інфекції, дуже ефективно, хоча повинно проводитися тільки в умовах стаціонару в зв'язку з можливістю анафілактичної реакції пацієнтів.

Є ряд препаратів, що перешкоджають проникненню вірусу всередину клітини, що зв'язуються з його поверхневими рецепторами. Але вони більш ефективні при зовнішньому застосуванні, оскільки запобігають розвитку інфекційного процесу в момент контакту організму з інфекційним агентом.

Препарати, ефективні в умовах розвитку інфекційного процесу, повинні діяти безпосередньо на внутрішньоклітинні процеси, ініційовані попаданням вірусу, блокувати його розмноження в клітині. Їх є сенс застосовувати, коли вже інфекція проникла всередину, а не з метою профілактики.

Зараз з'явилися повідомлення, що для лікування коронавірусної інфекції в Китаї почали застосовувати японський препарат фавіпіравір, який вибірково (не впливаючи на нуклеїнові кислоти клітини) пригнічує вірусний фермент, що забезпечує синтез вірусних нуклеїнових кислот. Препарат неспецифичний, оскільки ефективний проти широкого спектра вірусів, включаючи вірус Ебола, вірус Зіка, вірус сказу, ентеровірус, вірус грипу та інші.

Серед українських фармвиробників Фармак вже встиг заявити про можливу (не підтвердженою клінічно) ефективність проти коронавирусов енісаніума йодиду (комерційна назва – Амізон). Передбачається, що оскільки препарат блокує в експериментальних умовах в культурі чутливих клітин утворення структурного N-гена, він буде пригнічувати збірку вірусного нуклеокапсиду, тобто останній етап розмноження вірусу всередині клітини.

Мій особистий, більш ніж 20-річний досвід вивчення противірусної ефективності тилорону дигідрохлориду (діюча речовина препарату Аміксин), його структурних аналогів і похідних, синтезованих в ФХІ ім. О.А. Богатського НАН України, дозволяє припускати можливу ефективність застосування Аміксину в умовах коронавірусної інфекції. Це обумовлено відомими особливостями початкових етапів репродукції вірусу, структурою його нуклеїнової кислоти і показаної нами раніше здатністю тилорону дигідрохлориду утворювати стабільні молекулярні кластери з уридин. На рівні клітини така взаємодія з ключовою (лідуючою) – містить уридин – послідовністю нуклеїнової кислоти коронавіруса має реалізуватися в зупинці інфекційного процесу практично "в зародку". Тобто, застосовуючи Аміксин як лікувальний противірусний препарат на початкових етапах інфекційного процесу, можна ефективно блокувати його. І такий механізм дії неспецифний, він не залежить від типу вірусу: якщо є етап розмноження вірусу, чутливий до дії препарату, він буде його блокувати. Подібні властивості має не тільки Аміксин. Саме, виходячи з цієї логіки, і пробують застосовувати зараз для лікування COVID-19 антиретровірусні препарати, які, як показано раніше, здатні блокувати певні етапи синтезу нуклеїнових кислот ВІЛ. Напевно, вони можуть бути ефективними, хоча насправді складно оцінити необхідність такої терапії: якщо вона допомагає – добре, але при цьому вона може виявитися занадто "важкою артилерією" внаслідок загальної високої токсичності антиретровірусних препаратів.

У противірусних препаратів повинна бути чітко визначена активність проти конкретних вірусів, такі закони наукового медичного співтовариства. Але такий підхід одночасно і обмежує спектр застосування противірусних препаратів, а в умовах форс-мажору є причиною гарячкового пошуку на предмет активності найрізноманітніших препаратів серед уже відомих. Тому, щоб бути готовими до різних непрогнозованих ситуацій, розумно мати в арсеналі ті препарати, які мають широкий спектр противірусної активності. До речі, в Китаї про тилорон дигідрохлоріду знають, виробляють, вивчають його властивості, моніторять публікації про нього, в тому числі цікавляться і нашими роботами по цій темі.

Крім дослідження механізму противірусної активності Амиксина, його похідних і структурних аналогів, ще одним напрямком наших робіт є вивчення противірусних властивостей наноматеріалів, зокрема, наночастинок діоксиду церію. І тут ми отримали дуже вагомі інноваційні результати. Тобто зараз, коли гостро стоїть необхідність застосування високоефективних неспецифічних противірусних препаратів, у нас є власні, готові для впровадження, серйозні розробки. Але це тема вже іншої інтерв'ю.

У лікуванні коронавируса важливий правильний підбір препаратів Дело

- І останнє питання, яке хвилює українців найбільше: який механізм передачі нового коронавіруса і як від нього захиститися?

- В навколишнє середовище вірусні частки потрапляють в процесі кашлю, чхання і т.п., можливо, в тому числі, і дефекації. Але основний спосіб передачі COVID-19, як і всіх відомих респіраторних вірусів, повітряно-крапельний: від зараженої людини до здорової, тому перший спосіб захисту від можливого інфікування – не відвідувати людних місць без зайвої необхідності, особливо – людям з групи ризику, обмежити прямі контакти з людьми, що мають ознаки ГРВІ.

На маски я б не сподівалася (доводилося бачити багато рекомендацій в інтернеті, мовляв, скрізь потрібно в масці ходити). Так, її доцільно надягати на короткий час, якщо ви самі заражені і хочете запобігти передачі вірусу іншим (наприклад, якщо ви перебуваєте в приймальні лікаря), або для профілактики, коли спускаєтеся, наприклад, в метро, де багато людей і немає нормальної циркуляції свіжого повітря (тоді маска надівається безпосередньо перед входом і знімається відразу після того, як ви вийшли на вулицю – маску зав'язати в пакет і утилізувати).

В інших випадках носіння її не те, що не захищає від вірусу, а навпаки, підвищує шанси зараження (не тільки коронавірусом, а й іншими респіраторними вірусами, зокрема, грипом).

Справа в тому, що маски затримують в собі мікробів, які в них видихаються. Крім того, ми видихаємо зволожене повітря, але при випаровуванні вологи відбувається зниження його температури. Тобто під маскою температура нижче, ніж температура навколишнього повітря. А коли температура знижена в зоні дихальних шляхів, макрофаги – клітини, які відповідають за імунну відповідь, втрачають від холоду рухливість, і відповідно, послаблюється місцева імунна відповідь. Тобто, носячи маску, ми, фактично, створюємо сприятливі умови для того, щоб захопити будь-якого нового інфекційного збудника.

А ось провітрювання приміщення (і робочого, і житлового) – це дійсно важливо. Зараз підвищена схильність захворіти респіраторними захворюваннями пов'язана з тим, що повітря в приміщеннях по вологості нагадує пустелю (його висушують батареї, кондиціонери, калорифери). В таких умовах слизова підсихає і стає більш сприйнятлива до вірусів. Коли ми провітрюємо приміщення (офіс, спальню, кухню і т.д.), відбувається не тільки більший доступ кисню, а й зволоження, озонування та навіть обробка ультрафіолетом (якщо в приміщення через відкрите вікно світить сонце), що сприяє нейтралізації вірусів і запобіганню інфікування.

Оскільки заразитися можна і доторкаючись брудними (що містять на поверхні крапельки зі збудником) руками до слизової очей, носа, рота, потрібно не забувати про особисту гігієну – часто мити руки теплою водою з милом, частіше вмиватися, особливо після повернення з вулиці.

Для профілактики захворювання непогано б промивати і зволожувати слизову носа, наприклад, слабким сольовим розчином. Для додаткової ефективності можна також зрошувати ніс препаратами інтерферону, що забезпечують неспецифічний антивірусний захист, оскільки інтерферон, що входить до їх складу, – це гликопротеїд, який продукується клітинами у відповідь на вірусну інфекцію. Він є свого роду SOS-сигналом для всіх інших клітин про те, що треба бути "пильними" і привести всі сили в стан бойової готовності. Після контакту з інтерфероном клітини стають нечутливими (на 4-6 годин) до інфікування вірусами.

І ще дуже важливий момент в профілактиці – адекватне харчування. У вашому раціоні має бути багато білків (краще – тваринних, оскільки в продуктах рослинного походження немає достатньої кількості вітаміну В12, який грає важливу роль в кровотворенні, а це безпосередньо пов'язано з формуванням повноцінної імунної відповіді). Оскільки антитіла, які виділяються клітинами імунної системи у відповідь на вторгнення вірусу – білкової природи, то якщо в організмі білка недостатньо, захисна реакція буде слабкою, або зовсім відсутньою. Також для імунітету важливі і вітаміни, тому овочі, фрукти і ягоди повинні бути присутніми на вашій тарілці в достатній кількості щодня.

Бажаю всім міцного здоров'я, не панікувати і не хворіти!

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