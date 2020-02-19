Коронавірус і грип: вірусолог розповіла, як можна і як не варто протистояти вірусам

Поки весь світ напружено шукає способи протистояння новому коронавірусу COVID-19, над Україною нависла загроза епідемії не менше небезпечного збудника – грипу, цілком здатного спровокувати все ту ж смертельну вірусну пневмонію.

Звідки беруться нові інфекції і чому виникають епідемії? Де може підстерігати справжня загроза і як їй протистояти? За відповідями на ці питання журналіст MedOboz звернувся до кандидатки біологічних наук, старшої наукової співробітниці відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, вірусологині Надії Жолобак.

Новини У ВООЗ розкрили несподівану правду про коронавірус

– Надія Михайлівна, розкажіть, будь ласка, про коронавіруси: коли були відкриті і чому їх саме так назвали?

– Перші повідомлення про коронавіруси з'явилися в 1965 році. І пов'язані вони були з проявом респіраторних і шлунково-кишкових інфекцій у дорослих і дітей. З цього моменту почалися активні дослідження, пов'язані з вивченням молекулярної структури вірусу, як він розмножується всередині клітини, і вже до кінця 80-х–початку 90-х років було чітко описано, як відбувається його репродукція, вихід з клітини і вплив на організм у час захворювання.

До сьогоднішнього моменту відомо, що механізми розмноження однакові для всіх коронавірусів – і для старих, і для нових.

А приставку "корона" цей вид вірусів отримав просто тому, що на електронно-мікроскопічних знімках ми бачимо круглу вірусну частку, покриту зверху шиповидними відростками, що чимось нагадують корону.

Коронавірус - гарний і небезпечний Правда

– Ви кажете, що у всіх коронавірусів схожі механізми розмноження. Чому тоді при появі нових видів часто відбувається гостра реакція у людей, виникають епідемії і з'являється стільки труднощів з лікуванням заражених пацієнтів, як це відбувається зараз з китайським COVID-19?

– Справа в тому, що новизна нового виду вірусу полягає не стільки в принципах його розмноження в клітині, а саме в особливостях будови його поверхні. Кожен новий штам відрізняється від старого тим, що на його поверхні присутні інші, дещо змінені, білки.

І якщо на старі віруси наша імунна система вже знає, як відповідати, то при попаданні нового вірусу, зі зміненими поверхневими білками, потрібен час, щоб сформувати специфічну імунну відповідь. Тобто, поява будь-якого нового вірусу зі зміненою поверхнею призводить до того, що організму потрібно виробити певні антитіла проти патогена. Так само і з лікуванням: ті препарати, які впливають на вже відомі віруси, далеко не завжди ефективні проти нових.

– Людство зіткнулося з коронавірусом і загрозою викликаної ним пандемії не вперше. Які прогнози по виявленому вірусу COVID-19?

– Дійсно, за останні 20 років коронавіруси сколихнули світ тричі: у 2003-2004 році спалахнула епідемія SARS, в 2012-2013 – MERS і в 2019-му – новий китайський COVID-19.

Так само, як і зараз, тоді спалахи викликали страшний галас: атипова пневмонія, немає ефективного лікування і т.д. І де ця загроза зараз? Її немає. І я впевнена, що так само буде і з виявленими коронавірусом COVID-19.

Справа в тому, що людська популяція завжди адаптується до появи нових вірусів. І не тільки людська, будь-які живі істоти. Наприклад, давайте згадаємо африканську чуму свиней: ще років 5 тому в Європі була паніка з приводу цього вірусу. А зараз часто щось чуєте про це? Ні, тільки зрідка.

І так відбувається завжди, оскільки для всіх вірусів характерна така стратегія: він "не зацікавлений" у тому, щоб вбивати свою "жертву", його "завдання" – розмножуватися, поширюватися і максимально довго зберігатися в організмі хазяїна.

Первинна епідемія, пройшовши один раз, призводить до того, що у живих організмів формується захисна реакція, тобто, ми стаємо малочутливими або нечутливими до них.

Знову ж, африканська чума свиней в Європі зараз вже нікого практично не хвилює тому, що відбулася адаптація вірусу до нових умов, і чутливі організми пристосувалися до співіснування з ним.

Такі процеси взаимоприспособления відбуваються з кожним вірусом, що потрапляють в нову екологічну нішу.

– Звідки взагалі беруться нові віруси, в тому числі і новий коронавірус?

– А хто сказав, що він новий? Він нововиявлений – це так, але цілком можливо, що він давно існував в своєму природному середовищі не становив загрози для тих, хто з ним співіснував.

Адже ми взагалі дізнаємося нові віруси "завдяки" людській активності. Люди завжди освоювали нові території і потрапляли в природні осередки того чи іншого інфекційного агента. Так, є природні осередки кліщового енцефаліту, вірусу Ебола, вірусу Зіка, африканської чуми свиней і т.д. Всі віруси, потрапляючи – завдяки людській діяльності – зі свого природного середовища в будь-яке інше місце, де їх раніше не було, починають освоювати цю територію, і це "освоєння території" вірусами якраз і означає виникнення первинної епідемії. Пройде адаптація – небезпека істотно зменшиться, або зійде нанівець.

Зверніть увагу, що найчастіше спалахи вірусних інфекцій з'являються не там, де є природне середовище вірусу. Візьмемо для прикладу вірус Зіка. Його ареал існування – Центральна Африка, а спалах хвороби сталася в Латинській Америці. І все тому, що побувавши в Центральній Африці, після контакту зі збудником і повернувшись до Латинської Америки, інфіковані люди самі і забезпечили міграцію вірусу Зіка на територію, де місцеве населення зовсім не адаптоване до нього. З вірусом Ебола приблизно так само: захворювали ті, хто потрапляв в зону природного осередка цієї інфекції ззовні, і поширювали її далі.

З грипом – схожа історія. Ми грипом хворіємо взимку, хоча взагалі-то це літня інфекція, і переносять її нам, в основному, птахи з півдня (або ми самі його привозимо звідти). А активно хворіти на грип ми починаємо саме в зимовий період тільки з тієї причини, що через похолодання, зниження температури повітря, зміни характеру харчування і інших зовнішніх факторів знижується стійкість нашого організму.

Припускають, що існує понад сто мільйонів вірусів, хоча їх може бути і мільярди. З більшістю з них ми не знайомі, не здогадуємося про їх існування, а дізнаємося лише тоді, коли втручаємося в природне середовище їх циркуляції. І ось коли відбувається гостра реакція і активне поширення вірусу, піднімається галас. Але ж природно, що хворіємо, адже увійшли в ту зону, де раніше цей вірус був, де вже всі адаптувалися до нього і він до них. Тобто, втручаючись в стабільний біогеоценоз і порушуючи "ідилію", ми розплачуємося гострими, часто – важкими інфекціями.

Додам ще, що є чудова книга "Рушниці, мікроби і сталь" американського вченого Джареда Даймонда, в якій він проаналізував, як епідемії і людська активність впливали на розвиток цивілізацій. І в цій складовій саме віруси грали величезну роль: вони впливали на результати війн, змінювали карти світу і цілком може бути, що сьогоднішня ситуація з новим коронавірусом теж може бути якимось чином пов'язана навіть не стільки з випадковістю, а мати деяку політичну складову.

Тотальна дезінфекція в Китаї Правда

– Тобто, припущення, що новий китайський коронавірус виник неспроста і є такою собі біологічною зброєю, мають право на існування?

– Будь теорії мають таке право. Той, хто їх висуває, напевно, чимось керується. Але, з точки зору вірусології, мені, чесно кажучи, важко відповісти. Малоймовірно, що вірус створений як біологічна зброя, але ясно, що ситуацію з коронавірусом намагаються використовувати на зовнішній і внутрішній політичній арені для розхитування ситуації в Китаї.

– Кажуть, новий коронавірус мутував і змінилися шляхи його передачі: раніше це був шлях "тварина-людина", в після мутації – ще і "людина-людина". Чому вірус мутує і чи означає, що кожна мутація робить його більш агресивним?

– Це не зовсім вірно. Справа в тому, що коронавіруси, а їх зараз відомо 40 видів, об'єднаних в два підродини, вражають і тварин, і людей.

І зараз коронавіруси є характерними інфекціями для дитячих колективів (викликають або порушення функціонування шлунково-кишкового тракту, або запалення верхніх дихальних шляхів). Дорослі також хворіють, просто для них "старі" види вірусів практично непатогенні, так як з ними їм доводилося стикатися в більш ранньому віці.

До відома, у 80% людей визначаються антитіла до коронавірусу. Просто не до нового COVID-19, а до інших, з якими вони контактували раніше. Та й взагалі не відомо, як на COVID-19 відреагує конкретно кожен з нас: викличе він сильну реакцію, або захворювання пройде практично непомітно.

Важливо ще й розуміти, що є так звана група ризику: маленькі діти і люди похилого віку. Адже у перших ще не сформована імунна відповідь, у других – вже йде її інволюція, тобто, зниження імунологічної захисту. Крім ослабленої імунної відповіді, під час інфекції істотно посилюється навантаження на серцево-судинну систему і дезінтоксикаційну функцію печінки і нирок: у маленьких дітей ці органи перевантажені, внаслідок інтенсивного росту, а у літніх – "зношені", є "букет" хронічних порушень. Відповідно і ті, і інші більш схильні важко переносити хвороби, тому і смертність від респіраторних захворювань в цих вікових групах вище.

Для здорових же людей середнього вікового періоду ніяких критичних моментів (звичайно, якщо не брати до уваги індивідуальні особливості) немає.

Тепер, що стосується мутацій – ви маєте на увазі відео зі зверненням медсестри з Китаю, де вона говорила про якусь другу хвилю мутації нового коронавіруса, після якої "ми всі помремо"? Хочу відразу зазначити, що це "страшилка з шафи".

По-перше, медсестра – не вчений і не може навіть віддалено спрогнозувати, що буде з вірусом і що буде з нами.

По-друге, мутації відбуваються постійно, і не тільки з вірусами, а у всіх клітинах. Процес зміни генетичного матеріалу – це закономірний постійний процес. І наші клітини також постійно змінюються, просто у нас є імунна система, яка видаляє мутовані клітини, або ж вони саморуйнуються, коли стають нежиттєздатними.

Тобто нікуди від цього не подітися, це норма життя, впадати в паніку від якої не варто.

(Продовження читайте в другій частині)

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