Коронавірус і гіпертонія: вчені встановили зв'язок

Вчені встановили зв'язок між коронавірусjv COVID-19, пандемія якого поширилася на весь світ, і гіпертонією.

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Як пишуть "Известия", дослідження клінічного перебігу COVID-19 і факторів ризику, які впливають на смертність серед дорослих пацієнтів Ухані, провели китайські вчені.

У ході вивчення були досліджені дані 191 зараженого, з яких 137 вилікувалися, а 54 померли.

Виявилося, що від гіпертонії страждав кожен другий госпіталізований пацієнт. При цьому популярні ліки, які регулюють кров'яний тиск, можуть погіршити прогноз при коронавірусній інфекції, підкреслили експерти.

Вчені також нагадали, що коронавірус найбільш небезпечний для людей, які страждають від серцево-судинних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вчені прийшли до висновку, що коронавірус найдовше "живе" на пластиці і нержавійці. Зокрема, на поверхнях з цих матеріалів він здатний залишатися активним протягом двох-трьох днів після зараження.

Лікар-реаніматолог пояснив, чому спека, в тому числі і найгарячіша сауна, не зможе вилікувати від коронавірусу COVID-19.

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