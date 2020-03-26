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Коронавірус і гіпертонія: вчені встановили зв'язок

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Вчені встановили зв'язок між коронавірусjv COVID-19, пандемія якого поширилася на весь світ, і гіпертонією.

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Як пишуть "Известия", дослідження клінічного перебігу COVID-19 і факторів ризику, які впливають на смертність серед дорослих пацієнтів Ухані, провели китайські вчені.

У ході вивчення були досліджені дані 191 зараженого, з яких 137 вилікувалися, а 54 померли.

Коронавірус і гіпертонія: вчені встановили зв'язок

Виявилося, що від гіпертонії страждав кожен другий госпіталізований пацієнт. При цьому популярні ліки, які регулюють кров'яний тиск, можуть погіршити прогноз при коронавірусній інфекції, підкреслили експерти.

Вчені також нагадали, що коронавірус найбільш небезпечний для людей, які страждають від серцево-судинних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Тег
гіпертонія
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