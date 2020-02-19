Евакуація українців з Китаю: лікарка розвіяла міф про "заражений літак"

Літак Boeing 737-700 NG українського лоукостера SkyUp, який евакуює українців з китайського Уханя через епідемію коронавірусу, після дезінфекції зможе повернутися на звичайні рейси.

Майбутні пасажири можуть не боятися "підчепити" захворювання в цьому літаку, запевнила в ефірі ObozTV лікарка-інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

"Літак проходитиме всі заходи із дезінфекції. Після цього його можна використовувати повторно... Є певні алгоритми, специфічні засоби для обробки. Тому в принципі немає жодної загрози, що пошириться інфекція", – пояснила медичка.

Крім того, за її словами, аналіз вірулентних властивостей коронавірусу COVID-2019 засвідчив, що інфекція не здатна тривалий час триматися на поверхні.

"Хлоровмістні засоби, які будуть використані для дезінфекції, плюс накладений на цей літак карантин – і надалі він зможе спокійно виконувати свої рейси і бути безпечним для перевезень пасажирів", – зазначила Менжуліна.

Евакуація українців з Уханя china.mfa.gov.ua

Лікарка також прокоментувала прогрес в лікуванні коронавірусу, досягнутий за останній час. Вона попередила, що COVID-2019 ще недостатньо вивчений.

"Властивості вірусу до кінця ще не відомі. І якщо зараз пішла світла смуга – не факт, що за нею не буде темної. Так, кількість одужавших більша за загиблих. Також є ідея китайських лікарів використовувати плазму людей, які одужали, щоб формувати імунологічні препарати. Але як себе поведе інфекція надалі... Це занадто короткий період для епідеміологічної розвідки. Ми не можемо давати остаточні коментарі з приводу інфекційного періоду і поведінки цієї інфекції серед населення", – констатувала Менжуліна.

Евакуація українців з Уханя china.mfa.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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