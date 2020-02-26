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/ Пульмонологія

Коронавірус дістався з Італії до Північної Македонії

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У Північній Македонії зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

Інформацію підтвердив міністр охорони здоров'я Венков Філіпче в середу, 26 лютого, передає Reuters.

Інфекцію діагностували у жінки, яка нещодавно повернулася з Італії. За допомогою вона звернулася ще вранці.

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"У пацієнтки був позитивний результат на коронавірус... Вона є першою пацієнткою в Північній Македонії, у якої виявлений позитивний результат на цей патоген", – сказав міністр.

Коронавірус дістався з Італії до Північної Македонії

Коронавірус дістався з Італії до Північної Македонії

колаж

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Італії стався масштабний спалах коронавірусу, через який за лічені дні померли 12 осіб. Всього в Італії інфікованих 374 людини.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Македонія
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