Коронавірус дістався вже до 64 країн: США назвали дату виходу ліків

Станом на ранок вівторка, 3 березня, кількість заражених новим типом коронавірусу COVID-19 у всьому світі становить 90 182 осіб, померли від захворювання вже 3177 пацієнтів.

Про це повідомляє South China Morning Post. Побороли хворобу вже більше 48 тисяч осіб.

При цьому віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майкл Пенс на брифінгу в Білому домі повідомив, що нові ліки для надання допомоги тим, хто заразився коронавірусом, можуть бути готові в США влітку або на початку осені.

"Вакцина від коронавірусу може не бути доступна до кінця цього року або на початку наступного. Однак ліки, які дозволять поліпшити стан людей, які були заражені коронавірусом, можуть стати доступні буквально цього літа або на початку осені", – сказав він.

Коронавірус дістався вже до 64 країн

Ситуація в світі

Коронавірус поширився на 64 країн.

У Китаї динаміка йде на спад: число тих, хто заразився, зросло лише на 125 за добу, загальна кількість хворих – 80,1 тис. Помер 31 пацієнт, таким чином число жертв досягло 2 943.

Південна Корея заявила про 600 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих у країні склала 4812 осіб. При цьому померло 28 пацієнтів.

Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання, призначене на 20-21 березня через поширення коронавірусу в Італії. Там лікарі підтвердили коронавірус у 2036 пацієнтів, 52 особи загинули.

Більше 1,5 тисячі хворих підтвердили в Ірані. На території країни повідомляють про 66 летальних випадків.

У Чехії підтвердили 4 випадок зараження. Представник лікарні чеського міста Усті-над-Лабем Павло Длоугі зафіксував діагноз у 53-річної пацієнтки, яка повернулася нещодавно з Італії.

У Німеччині кількість заражених досягла 150 осіб.

Карта поширення коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що поки рано оголошувати пандемію COVID-19 в світі, оскільки 130 країн досі не повідомили про випадки захворювання.

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