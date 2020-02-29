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/ Пульмонологія

Коронавірус дістався ще до двох країн

1.3т
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В Ісландії та арабській державі Катар зареєстрували перші випадки зараження китайським коронавірусом COVID-2019.

Про це в суботу, 29 лютого, повідомили в катарському інформаційному агенстві з посиланням на міністерства охорони здоров'я.

"Міністр охорони здоров'я зареєстрував перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби (COVID-19) 29 лютого 2020 року в країні. Влада Ісландії підтверджуює перший випадок коронавірусу", – йдеться в повідомленнях.

Коронавірус

Коронавірус

pravda.com.ua

До цього випадки інфікування коронавірусом фіксували в п'яти арабських країнах: Бахрейні, Іраку, Кувейті, Омані та Алжирі.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • Коронавірус знову наростив темпи поширення по всьому світу. За день, 28 лютого, тільки в Китаї зафіксували 430 нових випадків інфікування.

  • Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

  • У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

  • У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-2019.

  • Через поширення в світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна прийняла рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Катар
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Smith Leon
Smith Leon
Собачку надо спасать!!! ))))
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