Коронавірус дістався ще до двох країн

В Ісландії та арабській державі Катар зареєстрували перші випадки зараження китайським коронавірусом COVID-2019.

Про це в суботу, 29 лютого, повідомили в катарському інформаційному агенстві з посиланням на міністерства охорони здоров'я.

"Міністр охорони здоров'я зареєстрував перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби (COVID-19) 29 лютого 2020 року в країні. Влада Ісландії підтверджуює перший випадок коронавірусу", – йдеться в повідомленнях.

Коронавірус pravda.com.ua

До цього випадки інфікування коронавірусом фіксували в п'яти арабських країнах: Бахрейні, Іраку, Кувейті, Омані та Алжирі.

Minister of Public Health has recorded the first confirmed case of Coronavirus Disease (COVID-19) on 29 February 2020 in the country. pic.twitter.com/wnL35hBtuK - Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020

Icelandic authorities confirm the first coronavirus case. #QNA - Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020

Як писав OBOZREVATEL раніше:

Коронавірус знову наростив темпи поширення по всьому світу. За день, 28 лютого, тільки в Китаї зафіксували 430 нових випадків інфікування.

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-2019.

Через поширення в світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна прийняла рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся