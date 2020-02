Коронавірус дістався ще до двох країн

В Ісландії та арабській державі Катар зареєстрували перші випадки зараження китайським коронавірусом COVID-2019.

Про це в суботу, 29 лютого, повідомили в катарському інформаційному агенстві з посиланням на міністерства охорони здоров'я.

"Міністр охорони здоров'я зареєстрував перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби (COVID-19) 29 лютого 2020 року в країні. Влада Ісландії підтверджуює перший випадок коронавірусу", – йдеться в повідомленнях.

До цього випадки інфікування коронавірусом фіксували в п'яти арабських країнах: Бахрейні, Іраку, Кувейті, Омані та Алжирі.

