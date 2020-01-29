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/ Пульмонологія

Коронавірус дістався до популярного курорту

1.8т
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Перший випадок захворювання на новий смертельний коронавірус 2019 nCoV, який прийшов з Китаю, зафіксований в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Інформація про першого зараженого оприлюднило МОЗ Еміратів. Наразі ОАЕ триває туристичний сезон, який пов'язаний з масовими подорожами.

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До цього спалах коронавіруса спостерігалася на китайському острові Хайнань, який набуває популярності серед українських туристів, а також в Таїланді, куди мандрівники з'їжджаються взимку.

Коронавірус дістався до популярного курорту

Коронавірус дістався до популярного курорту

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусів 2019 nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6062, загинули вже 134 людини.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
ОАЕ
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