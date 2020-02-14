Коронавірус дістався до найулюбленішого курорту українців

У Єгипті 14 лютого виявили перший випадок зараження коронавірусом.

Про це зазначається у спільній заяві Міністерства охорони здоров'я КНР і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відзначається, що "носієм інфекції є громадянин іноземної держави".

Єгипет став першою державою в Африці, де виявлена ця інфекція.

Коронавірус дістався до Єгипту

Відомо, що вірус отримав від ВООЗ офіційну назву – Covid-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховувала інформацію про новий вірус і не вживала жодних засобів.

Вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією. Такий термін виведе вірус на новий рівень, оскільки він належить до більш глобального спалаху.

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