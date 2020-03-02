У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Москві роботодавців закликали вимірювати температуру своїм співробітникам на роботі.

Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін на персональному сайті. За його словами, режим щоденного вимірювання температури вводиться також у дитячих садках і школах Москви.

Також температуру будуть вибірково вимірювати у пасажирів Московського метрополітену.

У Москві зафіксували коронавірус 1 березня у Давида Берова, який повернувся з Мілану. За словами Собяніна, з ним контактували понад 100 осіб, 24 вже госпіталізовані, ще 83 перебувають на карантині.

Серед тих, хто заразився від Берова – шість родичів, п'ять друзів, а також 13 осіб, які летіли з ним одним рейсом з Італії.

За розпорядженням влади були підготовлені додаткові місця в лікарнях.

Коронавірус дістався до Москви Російська газета

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Міністерстві охорони здоров'я України дали поради, що робити громадянам, які виявили у себе симптоми, схожі на коронавірус COVID-2019.

Глава МОЗ Зоряна Скалецька наголосила, що потрібно обов'язково дотримуватися правил гігієни і за можливості уникати масового скупчення людей, щоб мінімізувати ризики захворіти коронавірусом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!