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/ Пульмонологія

Коронавірус дістався до Москви: Собянін озвучив перші рішення

8.9т
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У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Москві роботодавців закликали вимірювати температуру своїм співробітникам на роботі.

Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін на персональному сайті. За його словами, режим щоденного вимірювання температури вводиться також у дитячих садках і школах Москви.

Також температуру будуть вибірково вимірювати у пасажирів Московського метрополітену.

У Москві зафіксували коронавірус 1 березня у Давида Берова, який повернувся з Мілану. За словами Собяніна, з ним контактували понад 100 осіб, 24 вже госпіталізовані, ще 83 перебувають на карантині.

Серед тих, хто заразився від Берова – шість родичів, п'ять друзів, а також 13 осіб, які летіли з ним одним рейсом з Італії.

За розпорядженням влади були підготовлені додаткові місця в лікарнях.

Коронавірус дістався до Москви

Коронавірус дістався до Москви

Російська газета

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Міністерстві охорони здоров'я України дали поради, що робити громадянам, які виявили у себе симптоми, схожі на коронавірус COVID-2019.

Глава МОЗ Зоряна Скалецька наголосила, що потрібно обов'язково дотримуватися правил гігієни і за можливості уникати масового скупчення людей, щоб мінімізувати ризики захворіти коронавірусом.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Собянін
Місце
Росія Москва
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
киевские жЫвотные, смотрите на Ютуб настоящую Европу, у вас такой никогда не будет: Москва. Огни города. Ночная жизнь.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Zhikharev Dmitry, дoлбoeб =)
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Юг Руси
Юг Руси
"Коронавирус добрался до Москвы" - в Новосанжарии в недоумении, почему москвичи не потребовали сжечь Москву?! )))))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
В МАскве уже 20 ЛЕТ в короне, сидит КОРОНАВИРУСУ - это ПутЕн-ХУ*ЛО!!! =))) Ах-ха-ха-ха))))
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