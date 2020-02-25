Коронавірус дістався до Каталонії та Швейцарії

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-2019 підтверджено в Швейцарії, а також на півдні Іспанії – в Каталонії.

Швейцарська влада поки не уточнила детальну інформацію про те, де саме зафіксовано перший випадок, повідомляє Reuters. Подробиці у Федеральному управлінні охорони здоров'я пообіцяли розповісти ввечері 25 лютого.

Коронавірус дістався до Каталонії і Швейцарії Pixabay

За даними телеканалу RTS, перша заражена людина виявлена в південному регіоні Тічино на кордоні з Італією.

Водночас Департамент охорони здоров'я женералітета Каталонії підтвердив, що в їхньому регіоні зафіксовано перший заражений інфекцією, пише El Pais.

Йдеться про мешканку Барселони, яка останні кілька днів подорожувала на півночі Італії.

Всього в Іспанії зафіксовано чотири випадки зараження коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже семеро людей померли внаслідок зараження COVID-19. Шість жертв – в Ломбардії, а одна – в Венето. Всього в країні коронавірусом інфіковано 230 осіб.

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