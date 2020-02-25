Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус дістався до Каталонії та Швейцарії

1.5т
Читати матеріал російською

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-2019 підтверджено в Швейцарії, а також на півдні Іспанії – в Каталонії.

Швейцарська влада поки не уточнила детальну інформацію про те, де саме зафіксовано перший випадок, повідомляє Reuters. Подробиці у Федеральному управлінні охорони здоров'я пообіцяли розповісти ввечері 25 лютого.

Коронавірус дістався до Каталонії і Швейцарії

Коронавірус дістався до Каталонії і Швейцарії

Pixabay

За даними телеканалу RTS, перша заражена людина виявлена в південному регіоні Тічино на кордоні з Італією.

Водночас Департамент охорони здоров'я женералітета Каталонії підтвердив, що в їхньому регіоні зафіксовано перший заражений інфекцією, пише El Pais.

Йдеться про мешканку Барселони, яка останні кілька днів подорожувала на півночі Італії.

Всього в Іспанії зафіксовано чотири випадки зараження коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже семеро людей померли внаслідок зараження COVID-19. Шість жертв – в Ломбардії, а одна – в Венето. Всього в країні коронавірусом інфіковано 230 осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини