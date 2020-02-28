Коронавірус COVID-19: міфи і правда про нашумілу інфекцію

Масова паніка в світі з приводу нового, точніше нововиявленого, китайського коронавіруса COVID-19 перевершила сама себе – з усіх усюд сиплеться величезна кількість інформації (в тому числі недостовірної), яка виб'є з колії кого завгодно.

Так, вже ходили чутки, що коронавірус може прийти в дім разом з посилкою з Китаю, може проникнути в організм під час перекусу бананом і навіть щось на кшталт "ми всі помремо".

MedOboz зібрав самі гучні міфи про COVID-19, і пояснив, чому в них не варто вірити.

Міф 1: Коронавірус може чекати в посилці з Китаю

Ні, не може. Для життєздатності вірусу потрібне певне середовище, а на поверхнях він може існувати дуже недовго (максимум пару годин, і то, якщо не буде прямого контакту з відкритим повітрям, ультрафіолетом і іншими негативними для вірусу факторами). Тобто, ймовірність, що COVID-19 до вас "доїде" з Піднебесної, навіть якщо заражена людина цілеспрямовано чхне або покашляє в вашу посилку, дорівнює нулю.

Міф 2: Банани їсти не можна, вони все заражені

Цей хайповий фейк навіть привів до необхідності ініціювати розслідування для пошуку "розумників", які його придумали. Знайшли їх чи ні, історія замовчує, але розвінчувати цей міф довелося навіть на рівні міністерств охорони здоров'я різних країн.

Отже, ні. Їжте банани сміливо, як, втім, і інші ягоди, а також овочі і фрукти – вірусу в них немає і бути не може, знову ж таки, тому що це не їхнє середовище існування. Тільки попередньо вимийте плоди – гігієна насамперед.

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Міф 3: Коронавірус – небезпечне смертельне захворювання

Розмови про те, що коронавірус – особливо небезпечний, не більше, ніж "накручування" і результат "зіпсованого телефону" (гра така). Коронавірус – це звичайний респіраторний вірус, а стільки ажіотажу викликав тому, що раніше з цим видом людство не стикалося, тому природного імунітету до нього ще ні у кого немає.

Згідно з офіційними даними, смертність від COVID-19 зараз становить 3,3%, при цьому експерти говорять, що такі дані дуже недостовірні (насправді значно нижче), оскільки впевнені, що багато пацієнтів, які перенесли коронавірус в легкій формі, не зверталися до медустанов, тобто, навіть не здогадувалися про нього.

Головна його небезпека полягає в тому, що він може викликати ускладнення у вигляді пневмонії, міокардиту і т.д. (як, втім, і інші ГРВІ, якщо їх вчасно не лікувати), тому медики настійно рекомендую не займатися самолікуванням, а одразу при перших же симптомах звертатися за медичною допомогою.

І ще для порівняння - щодо небезпеки. Давно відомим нам туберкульозом (від якого прищеплюють з самого народження) тільки за 2017 рік у світі захворіли 10 мільйонів чоловік, при цьому 1,6 мільйона чоловік померли від цієї хвороби. Щорічно в епідперіод (осінь-зима) також відомим давно грипом (від нього, до речі, теж є вакцини), заражається приблизно 3-5 мільйонів осібу всьому світі, з яких 290-650 тисяч чоловік не виживають

Міф 4: В небезпеці всі і кожен

Ні, у коронавіруса, як і у інших вірусних інфекцій є своя група ризику. В даному випадку в неї входять маленькі діти до 5 років, люди старше 60 років і пацієнти з хронічними захворюваннями. Причина в особливостях імунної системи: у дітей вона ще недостатньо добре сформована, у решти – ослаблена, плюс організм виснажений "букетом" хронічних порушень.

Для молодих здорових людей небезпеки важко переносити коронавірус, немає.

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Міф 5: Медична маска захистить від коронавіруса

Ні, на неї сподіватися не варто. Експерти не рекомендують носити маску довго і повсюдно, оскільки так вона тільки підвищує ризик захворіти. Справа в тому, що поки маска на обличчі, ми видихаємо в неї зволожене повітря, а він швидко втрачає температуру, і стає холодніше, ніж навколо. А коли температура знижена в зоні дихальних шляхів, клітини, які відповідають за імунну відповідь – макрофаги – втрачають рухливість, відповідно у нас послаблюється місцева імунна відповідь.

Так що маску варто надягати тільки якщо ви самі заражені (вона вбереже оточуючих людей від інфекції), або ж коли входите в зону масового скупчення людей, де немає циркуляції свіжого повітря (в такому випадку маску потрібно зняти при виході на вулицю).

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