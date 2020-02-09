Увосьмеро більше: у Китаї оприлюднили страшну статистику смертей від коронавірусу

У Китаї щодня зростає кількість жертв нового смертельного коронавірусу 2019-nCoV, який загалом убив уже 813 осіб.

Порівняльну статистику Національної комісії охорони здоров'я країни наводить CNN. За два тижні кількість померлих за день зросла увосьмеро.

Так, 23 січня влада Китаю повідомила про вісім жертв. Свого піка спалах вірусу досяг у суботу, 8 лютого, коли зафіксували вже 89 померлих. Чисельність тих, хто заразився, також збільшилася: за останню добу, 8-9 лютого, захворіли 2662 особи.

У Китаї оприлюднили страшну статистику смертей від коронавірусу

Дані НКЗ Китаю:

8 лютого: зареєстровано 89 смертей

7 лютого: 86 смертей

6 лютого: повідомляється про 73 випадки смерті

5 лютого: повідомляється про 73 випадки смерті

4 лютого: зареєстровано 65 смертей

3 лютого: повідомляється про 64 смертельні випадки

2 лютого: зареєстровано 57 смертей

1 лютого: зареєстровано 45 смертей

31 січня: зареєстровано 46 смертей

30 січня: зареєстровано 43 смертельні випадки

29 січня: 38 загиблих

28 січня: зареєстровано 26 смертей

27 січня: зареєстровано 26 смертей

26 січня: зареєстровано 24 смертельні випадки

25 січня: 15 загиблих

24 січня: зареєстровано 16 смертей

23 січня: зареєстровано 8 смертей

Китайська влада повідомила, що до 23 січня від вірусу померли 17 осіб.

У Китаї також дали тимчасову назву новому коронавірусу – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP, пневмонія, яка викликається новим типом коронавірусу).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вчені заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією. Такий термін виведе захворювання на новий рівень, оскільки він належить до більш глобальної небезпеки.

Станом на неділю, 9 лютого, кількість заражених новим китайським коронавірусом у світі збільшилася до 37 549 осіб. Від захворювання померли 813 людей, одужали – 2701.

В Європі зафіксували вже понад 30 випадків зараження смертельним коронавірусом.

У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховувала інформацію про нову недугу й не вживала жодних засобів.

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