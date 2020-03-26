Коронавірус безпечний для немовлят: Комаровський пояснив причину

Багатьох мам в період епідемії хвилює питання – чи не загрожує коронавірус COVID-19 їх новонародженим дітям, адже у малюків органи дихання ще недостатньо розвинені.

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Лікар Євген Комаровський в себе на Youtube-каналі пояснив, що їм переживати зовсім нема про що, оскільки коронавірус для немовлят не несе абсолютно ніякої загрози.

"Немовлята, новонароджені діти в принципі не є мішенню для вірусу, – говорить експерт. – Дуже багато вірусів якраз не викликають важких хвороб у дітей саме через те, що у них не розвинені органи".

Комаровський пояснив, що вірус повинен потрапити всередину людської клітини і змусити її "працювати на себе", тобто, відтворювати сам вірус. Але якщо клітина незріла, вона не може адекватно відреагувати на патоген – не в змозі відтворити багато нових вірусів. Саме тому інфекційні хвороби у дітей протікають набагато легше, ніж у дорослих. І в разі коронавіруса це правило працює однозначно.

"Тобто немовлята – поза групою ризику", – підсумував доктор.

Також Комароскій заспокоїв батьків тих дітей, які часто хворіють на респіраторні захворювання.

"Знову нагадаю, що діти в принципі не є групою ризику, якщо у них немає серйозної фонової патології: імунодефіцит, важкі неврологічні захворювання, онкологія, муковісцидоз і т.д. І тепер вдумайтеся: якщо дитина 7-14 разів на рік хворіє на ГРВІ, то значить 14 разів на рік ухитряється одужувати. І якщо у дитини часто виникають ускладнення, то це не дитина така нещасна, а батьки не вміють правильно надавати їй допомогу при ГРВІ (наприклад, не знають, як вчасно напоїти, як забезпечити носове дихання, як створити правильні параметри повітря та ін.)", – підкреслив лікар.

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