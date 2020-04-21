Коронавірус б’є по нирках: медики зробили тривожне відкриття

У пацієнтів із коронавірусом, які до всього іншого мають ще й проблеми з нирками, значно нижчі шанси на повне одужання і навіть виживання після цієї хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У цьому переконують американські вчені-медики. Про результати їхнього дослідження пише NBC News.

Зокрема, нефролог із клініки Інституту урологічного і ниркового клімату Клівленда доктор Джордж Томас зазначає, що COVID-19 проникає в організм, зв'язуючись із типом рецептора на клітинах, який називається ACE2. Ці спеціальні рецептори розташовані не тільки в клітинах серця і легень, але і в нирках.

Коронавірус вражає навіть нирки

Водночас його колега доктор Холлі Крамер запевняє, що пошкодження нирок, які спостерігаються у хворих на коронавірус, трапляються саме від вірусної інфекції, оскільки організм не в змозі доставити достатню кількість кисню до органів.

Крім цього, підкреслює медикиня, пошкодження також може бути наслідком впливу вірусу на кров, що може призвести до утворення тромбів.

"Нирки в основному виводять шлаки з організму, кожну секунду. Тож якщо ці маленькі капіляри раптом забиваються, і кров не може добре рухатися, вони не зможуть дуже добре фільтрувати її", – пояснила Крамер.

За її словами, кров у пацієнтів із COVID-19 так сильно згортається, що вона засмічує фільтри на діалізних апаратах. У результаті таким хворим потрібно додавати своєрідні розріджувачі крові, щоб діаліз міг виконувати свою роботу.

Інші медики додають, що від 30 до 40 відсотків пацієнтів із COVID-19, які підключені до апаратів ШВЛ, мають супутні гострі проблеми з нирками.

"Коли пацієнт із коронавірусом перебуваєте у реанімації, він отримуєте пошкодження нирок, це є маркером для підвищеного ризику смерті", – кажуть лікарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики заявили про незворотні наслідки коронавірусу для здоров'я, зауваживши, що навіть після того, як пацієнт поборов хворобу, повністю відновитися йому не вдасться.