Коронавірус атакував уже 100 тис. людей: з'явилися лякаючі дані

Станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.
Померли 143 заражених. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.
Так, коронавірус підтвердили у 102 188 осіб. При цьому з початку спалаху захворювання померли 2 491. Вилікуватися від смертельного вірусу вдалося 57 389 людям.
Коронавірус
DW
Найбільше заражених наразі зареєстровано у Китаї – 80 651, померли 2 959. У Південній Кореї зареєстровано 6 767 хворих, померли 44 людини, в Італії – 4 636, померли 197, в Ірані – 4 747, померли 124.
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що літня пора року не сповільнить поширення коронавірусу. З такою заявою виступив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.
"Нам поки не відомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", – сказав Райан на пресконференції.
Він назвав "хибною надією" припущення про те, що COVID-2019 просто зникне влітку.
Карта поширення коронавірусу
Як писав OBOZREVATEL раніше:
У Єгипті виявили 12 заражених COVID-19 на круїзному теплоході "Нілу", який прямував у місто Луксор з Асуана.
У Москві через коронавірус ввели режим НС. У РФ за добу зареєстрували шість нових хворих коронавірусом.
У нідерландському Роттердамі зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу. А в Словаччині підтвердили перший випадок зараження.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".