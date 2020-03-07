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/ Суспільство

Коронавірус атакував уже 100 тис. людей: з'явилися лякаючі дані

6.8т
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Станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.

Померли 143 заражених. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.

Так, коронавірус підтвердили у 102 188 осіб. При цьому з початку спалаху захворювання померли 2 491. Вилікуватися від смертельного вірусу вдалося 57 389 людям.

Коронавірус

Коронавірус

DW

Найбільше заражених наразі зареєстровано у Китаї – 80 651, померли 2 959. У Південній Кореї зареєстровано 6 767 хворих, померли 44 людини, в Італії – 4 636, померли 197, в Ірані – 4 747, померли 124.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що літня пора року не сповільнить поширення коронавірусу. З такою заявою виступив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.

"Нам поки не відомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", – сказав Райан на пресконференції.

Він назвав "хибною надією" припущення про те, що COVID-2019 просто зникне влітку.

Карта поширення коронавірусу

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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