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/ Пульмонологія

Коронавірус атакував Іспанію: кількість хворих зростає

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В Іспанії станом на ранок 26 лютого кількість хворих коронавірусною інфекцією Covid-19 зросла до дев'яти.

Як пише газета El Pais, перший випадок коронавірусу підтвердили в Мадриді, а на Канарських островах інфекцію виявили вже у чотирьох осіб.

Так, відомо, що в Мадриді захворів 24-річний чоловік, який нещодавно подорожував на півночі Італії. Його госпіталізували в лікарню Карлоса III, де є спеціалізований ізолятор.

Спалах коронавірусу в Іспанії

Спалах коронавірусу в Іспанії

ТСН

Також повідомляється, що на Канарах хвороба підтвердилася у чотирьох туристів із Італії. Тепер медики перевіряють ще 37 постояльців готелю, які були в тісному контакті з інфікованими.

По одному випадку коронавірусу також зафіксували у провінції Кастельйона, Барселоні та Валенсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї за добу підтвердили 406 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19. При цьому 52 людини померли через викликане ним захворювання.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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