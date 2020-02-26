Коронавірус атакував Іспанію: кількість хворих зростає

В Іспанії станом на ранок 26 лютого кількість хворих коронавірусною інфекцією Covid-19 зросла до дев'яти.

Як пише газета El Pais, перший випадок коронавірусу підтвердили в Мадриді, а на Канарських островах інфекцію виявили вже у чотирьох осіб.

Так, відомо, що в Мадриді захворів 24-річний чоловік, який нещодавно подорожував на півночі Італії. Його госпіталізували в лікарню Карлоса III, де є спеціалізований ізолятор.

Спалах коронавірусу в Іспанії ТСН

Також повідомляється, що на Канарах хвороба підтвердилася у чотирьох туристів із Італії. Тепер медики перевіряють ще 37 постояльців готелю, які були в тісному контакті з інфікованими.

По одному випадку коронавірусу також зафіксували у провінції Кастельйона, Барселоні та Валенсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї за добу підтвердили 406 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19. При цьому 52 людини померли через викликане ним захворювання.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся