Коронавірус атакував Чорну Африку: останні дані

У Нігерії підтвердили перший випадок зараження новим китайським коронавірусом, який викликає смертельну пневмонію.

Захворювання виявили 27 лютого у пацієнта з міста Лагос, що на південному заході країни. Про це заявило Міністерство охорони здоров'я країни в Twitter.

"Федеральне міністерство охорони здоров'я підтвердило випадок зараження коронавірусjv (COVID-19) e нігерійському штаті Лагос", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Нігерія стала третьою африканською країною після Алжиру і Єгипту, де виявили носія коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу COVID-19:

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus (Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz