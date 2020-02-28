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/ Пульмонологія

Коронавірус атакував Чорну Африку: останні дані

3.2т
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У Нігерії підтвердили перший випадок зараження новим китайським коронавірусом, який викликає смертельну пневмонію.

Захворювання виявили 27 лютого у пацієнта з міста Лагос, що на південному заході країни. Про це заявило Міністерство охорони здоров'я країни в Twitter.

"Федеральне міністерство охорони здоров'я підтвердило випадок зараження коронавірусjv (COVID-19) e нігерійському штаті Лагос", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус атакував Чорну Африку: останні дані

Зазначимо, що Нігерія стала третьою африканською країною після Алжиру і Єгипту, де виявили носія коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-2019 різко загальмував поширення в Китаї. За день 27 лютого там зафіксували тільки 327 нових заражень. Всього в світі, згідно зі статистикою на ранок 28 лютого, заражені 83 342 особи. Одужали вже 36 498. Загальна кількість загиблих – 2 858.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Нігерія
Тег
вірус
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