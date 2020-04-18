ШВЛ не дає результату: вчені з'ясували, як коронавірус впливає на кров

При важкій формі захворювання коронавірус COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин.

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До такого висновку прийшли італійські вчені з Університету Верони, проаналізувавши дані 1210 пацієнтів, у 224 із яких хвороба протікала важко. Результати дослідження опубліковані у виданні Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Вказується, що в таких випадках штучна вентиляція легенів є марною.

Аналіз показав, що рівень гемоглобіну був значно знижений у пацієнтів із більш важкою формою захворювання порівняно з тими, у кого воно протікало легше або безсимптомно. Середньозважена різниця між важкими і легкими хворими склала -7,1 г/л.

Робота італійських вчених збігається з незалежно виконаним дослідженням китайських біологів, яке показало, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.

Дослідження показують, що замість штучної вентиляції, можливо, доцільніше застосовувати трансфузії (наприклад, переливання крові або еритроцитів) для пацієнтів із новим коронавірусом.

Коронавірус

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