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Коронавіруc – смертельна зброя влади? Що відомо про "закриту" лабораторію в Ухані

11.7т
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Смертельний коронавірус COVID-19 міг бути створений у китайській лабораторії. Про це свідчать як західні ЗМІ, так і українська Рада нацбезпеки і оборони.

Секретар відомства Олексій Данілов уже заявив, що в китайському місті Ухані міг трапитися витік. А виною всьомутаємні розробки в місцевому інституті вірусології.

Що відомо про Уханську лабораторію і чи могли там створити страшну хворобуз'ясовував OBOZREVATEL.

Про що йдеться?

В Ухані справді працює великий центр для вивчення різних вірусів – Інститут вірусології Китайської академії наук. Це відносно відкритий заклад, який має сторінку у Вікіпедії та офіційний сайт. Інститут активно функціонує з кінця 50-х років 20 століття і з того часу працює з небезпечними патогенами.

Інститут в Ухані

Інститут в Ухані

Wuhan Institute of Virology

На сайті зазначено, що дослідники працюють у багатьох сферах – імунології, молекулярної вірусології, патогенної мікробіології та інших сферах. Частина проєктів і досліджень проходять у співпраці зі світовими університетами. Зокрема Уханьський інститут підтримує зв'язки з Університетом Алабами, Гарвардом, Міжнародним дослідницьким центром розвитку (Канада) та іншими світовими науковими гігантами.

Чимало працівників Інституту вірусології стажувалися в Ліоні (Франція), де розташована одна з лабораторій, сертифікованих за стандартом BSL-4.

Інститут в Ухані

Інститут в Ухані

Wuhan Institute of Virology

Як пише видання Nature, до 2025 року китайський уряд планує побудувати ще 5-7 подібних лабораторій. Сьогодні, крім центру в Ухані, з таким самим рівнем допуску працює тільки харбінський Дослідницький інститут ветеринарії.

А ось Meduza більш детально пише про одну з відомих працівниць центру – Ши Чженлі, яка виявила, що саме кажани (а це один зі імовірних рознощиків) є природним резервуаром вірусу, що викликає SARS. Протягом майже 18 років очолювана нею група дослідників вивчала подібні коронавіруси, їхню еволюцію та природне поширення. І саме група Ши Чженлі стала першою, якій вдалося виділити новий вірус 2019 nCoV у хворих в Ухані пацієнтів.

Судячи з офіційної інформації – це сучасний і відкритий центр, який приймає фахівців з усіх розвинених країн світу.

Таємна база Китаю чи все ж звичайний інститут?

Щоправда, судячи з повідомлень у західних ЗМІ, з цим дослідницьким центром не все так просто. Наприклад, відома британська газета Daily Mail пише, що на базі інституту вже два роки діє закрита лабораторія, яка займається вивченням небезпечних вірусів. Вона має найвищий рівень безпеки і під прикриттям там працюють китайські фахівці.

Коронавіруc – смертельна зброя влади? Що відомо про "закриту" лабораторію в Ухані

"Відомо, що там аналізували Ебола і атипову пневмонію, викликану коронавірусом SARS (важкий гострий респіраторний синдром). За деякими даними, останній у 2004 році "просочився" з іншої лабораторії в Пекіні.

Характерно, що Уханьска лабораторія розташована у 32 км від ринку морепродуктів. Вона також обладнана для проведення досліджень на тваринах", – йдеться у публікації.

Цікаву інформацію опублікували і в самому Китаї. Група вчених (Ботао Сяо, Лей Сяо) опублікували звіт під назвою "Можливі джерела спалаху коронавірусу 2019 nCoV". Фахівці вважають, що вибух епідемії в Ухані пояснюється тим, що у місцевій лабораторії досліджували перебіг хвороби у кажанів і там можуть бути відповідальними за появу нового вірусу.

У доповіді зазначено, що "коронавірус, ймовірно, відбувається з лабораторії в Ухані. Вчені відзначили дві лабораторії, які проводили дослідження коронавірусу серед кажанів в Ухані, одна з яких розташована всього у 280 метрах від ринку морепродуктів" (Хоча в попередньому джерелі вказують 32 км).

Відстань від дослідницького центру до місцевого ринку

Відстань від дослідницького центру до місцевого ринку

Карта

"Ми коротко вивчили історію діяльності лабораторій і дійшли висновку, що коронавірус, ймовірно, став наслідком експериментів у лабораторії", – пишуть біологи.

Дров у вогонь підкинув і ізраїльський експерт у сфері безпеки Дені Шохам, який дав інтерв'ю Washington Times. Там він припустив, що поширення вірусу стало можливим через секретні розробки в Уханьскому дослідному центрі. Щоправда, жодних об'єктивних фактів надано не було.

При цьому поки реальних доказів цієї гіпотези немає. По-перше, вірус іще не досліджений на 100% і вченим важко сказати, чи могли його створити люди.

По-друге, Ухань, як і околиці лабораторії – перебувають у карантині і охороняються китайськими спецслужбами. Тому принаймні в публічному доступі жодної конкретної інформації немає.

Але з огляду на заяви як поважних світових видань, так і топчиновників, ймовірність штучного зараження виключати не варто. Можливо, реально йшлося про витік вірусу, який китайські фахівці випадково випустили за межі лабораторії.

Що наразі відомо про коронавірус?

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
вірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Скорее всего так и есть.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, Уж очень много совпадений.
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