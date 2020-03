Смертельний коронавірус COVID-19 міг бути створений у китайській лабораторії. Про це свідчать як західні ЗМІ, так і українська Рада нацбезпеки і оборони.

Секретар відомства Олексій Данілов уже заявив, що в китайському місті Ухані міг трапитися витік. А виною всьому – таємні розробки в місцевому інституті вірусології.

Що відомо про Уханську лабораторію і чи могли там створити страшну хворобу – з'ясовував OBOZREVATEL.

В Ухані справді працює великий центр для вивчення різних вірусів – Інститут вірусології Китайської академії наук. Це відносно відкритий заклад, який має сторінку у Вікіпедії та офіційний сайт. Інститут активно функціонує з кінця 50-х років 20 століття і з того часу працює з небезпечними патогенами.

На сайті зазначено, що дослідники працюють у багатьох сферах – імунології, молекулярної вірусології, патогенної мікробіології та інших сферах. Частина проєктів і досліджень проходять у співпраці зі світовими університетами. Зокрема Уханьський інститут підтримує зв'язки з Університетом Алабами, Гарвардом, Міжнародним дослідницьким центром розвитку (Канада) та іншими світовими науковими гігантами.

Чимало працівників Інституту вірусології стажувалися в Ліоні (Франція), де розташована одна з лабораторій, сертифікованих за стандартом BSL-4.

Як пише видання Nature, до 2025 року китайський уряд планує побудувати ще 5-7 подібних лабораторій. Сьогодні, крім центру в Ухані, з таким самим рівнем допуску працює тільки харбінський Дослідницький інститут ветеринарії.

А ось Meduza більш детально пише про одну з відомих працівниць центру – Ши Чженлі, яка виявила, що саме кажани (а це один зі імовірних рознощиків) є природним резервуаром вірусу, що викликає SARS. Протягом майже 18 років очолювана нею група дослідників вивчала подібні коронавіруси, їхню еволюцію та природне поширення. І саме група Ши Чженлі стала першою, якій вдалося виділити новий вірус 2019 nCoV у хворих в Ухані пацієнтів.

Судячи з офіційної інформації – це сучасний і відкритий центр, який приймає фахівців з усіх розвинених країн світу.

Щоправда, судячи з повідомлень у західних ЗМІ, з цим дослідницьким центром не все так просто. Наприклад, відома британська газета Daily Mail пише, що на базі інституту вже два роки діє закрита лабораторія, яка займається вивченням небезпечних вірусів. Вона має найвищий рівень безпеки і під прикриттям там працюють китайські фахівці.

"Відомо, що там аналізували Ебола і атипову пневмонію, викликану коронавірусом SARS (важкий гострий респіраторний синдром). За деякими даними, останній у 2004 році "просочився" з іншої лабораторії в Пекіні.

Характерно, що Уханьска лабораторія розташована у 32 км від ринку морепродуктів. Вона також обладнана для проведення досліджень на тваринах", – йдеться у публікації.

Цікаву інформацію опублікували і в самому Китаї. Група вчених (Ботао Сяо, Лей Сяо) опублікували звіт під назвою "Можливі джерела спалаху коронавірусу 2019 nCoV". Фахівці вважають, що вибух епідемії в Ухані пояснюється тим, що у місцевій лабораторії досліджували перебіг хвороби у кажанів і там можуть бути відповідальними за появу нового вірусу.

#BREAKING : South China University of Technology biologist Xiao Botao exposed that the # COVID19 might have originated from an animal research lab 280m away from the epicentre of the outbreak. The scientists were reportedly bitten by bats used for a test on louse. H / T: @mantaichow pic.twitter.com/uZEXHmvbTU