Українцям, особливо людям із груп ризику, слід "найсуворішим чином" дотримуватися умов карантину, який введений в країні через загрозу поширення коронавірусу.

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Про це в авторській програмі головного редактора видання "ГОРДОН" Олесі Бацман заявив відомий український лікар Євген Комаровський. За його словами, сьогодні кожен повинен робити все, що залежить особисто від нього: захищати своїх близьких, найсуворіше дотримуватися гігієни, користуватися санітайзером, не підходити до людей, самоізолюватись по можливості.

"Але загальне враження, що це слова в порожнечу. Коли виходиш на вулицю і бачиш божевільну кількість бабусь і дідусів, яким не сидиться по домівках, таке враження, що вони вирішили нарешті полегшити роботу Пенсійного фонду", – сказав він.

Комаровський жорстко розкритикував бабусь і дідусів на карантині

За словами Комаровського, обласні центри в Україні можуть забезпечити апаратами штучної вентиляції легенів менше 50 осіб (дихальна недостатність, при якій пацієнтів підключають до ШВЛ, – одне з найважчих ускладнень при коронавірусній інфекції).

"У більшості обласних центрів України 50 пацієнтів, які потребують ШВЛ, – це колапс системи охорони здоров'я. Тому у нас є один шлях – зберегти літніх і групи ризику. Найсуворіша соціальна ізоляція, суворий карантин. Але при цьому кожен день – супермаркети з купою бабусь і дідусів. На тлі закритого метро, переповнених маршруток, де люди – як оселедці в бочці, – це ж просто апокаліпсис!" – зазначив Комаровський.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом COVID-19 в Україні за станом на 23 березня становить 73 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський заявив, що передача коронавірусу статевим шляхом ще не доведена, але безпечніше всього займатися сексом без поцілунків.

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