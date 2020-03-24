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/ Пульмонологія

Комаровський сказав, що робити у випадку підозри на коронавірус

2.9т
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Відомий український лікар Євген Комаровський вважає, що люди з симптомами ГРВІ та грипу, а тим паче з підозрою на коронавірус не повинні виходити з дому

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Йдеться навіть про похід у лікарню, адже спершу потрібно зателефонувати і обговорити можливість лікування або необхідність госпіталізації з медиками. Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо підозрюєш у себе коронавірус, то найстрашніше, що ти можеш зробити – це вийти з дому. А ми розповідаємо всій країні, як брати у себе мазки?! Ні, я цим займатися не буду. Підозрюєш? Ти повинен подзвонити, з тобою зобов'язані поговорити, з'ясувати, як ти почуваєшся, що з тобою відбувається", – вважає доктор.

Комаровський закликав людей із симптомами коронавірусу залишатися вдома

Комаровський закликав людей із симптомами коронавірусу залишатися вдома

За словами Комаровського, якщо у людини є реальні симптоми, схожі на коронавірус, виникає принципове питання – що з таким пацієнтом робити.

"Якщо у тебе є дихальна недостатність, можливі два варіанти дій. Можливо, цю проблему можна вирішити киснем. Тоді питання – де ти отримаєш кисень у домашніх умовах? Неможливо це? Значить, ти їдеш у лікарню дихати киснем. Другий варіант – тобі потрібна інтенсивніша терапія в умовах реанімаційного відділення із ШВЛ. Це теж госпіталізація", – пояснює лікар.

Водночас він вважає, що якщо хворий здатний обходитися без кисню і може дихати, то його температура 38,9°С нікого з лікарів не буде хвилювати.

"Пий, провітрюй приміщення, приймай жарознижуючі, ми тобі розповімо, що і як, тільки носа з дому не висовуй! Тому що, якщо ти, не задихаючись, навіть якщо у тебе коронавірус за температури 39,9°С, потрапиш до лікарні, твої шанси вціліти і вижити будуть значно меншими, ніж якщо ти залишишся вдома", – зазначив доктор.

Він переконаний, що в лікарні такому пацієнту обов'язково дадуть антибіотик і багато непотрібних ліків, тому що звикли перестраховуватися. Так у хворого з'явиться ризик госпітальної інфекції, водночас у медустанові з ним контактуватиме купа людей.

"Які переходять від одного хворого до іншого і чим-небудь заразять. Тому стаціонар тільки тоді, коли життя під загрозою. У всіх інших ситуаціях – сидіть удома, приймаючи лікування, як при ГРВІ!" – закликав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, симптоми коронавірусу COVID-19 починаються з високої температури, після цього з'являється сухий кашель, який може привести до утрудненого дихання. Тому їх можна переплутати з іншими звичайними зимовими інфекціями типу ГРВІ або грипу.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
медицина хвороба грип та ГРВІ
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a alexeyon
a alexeyon
Комаровский 27.01.2020 о коронавирусе.. В недавнем видео от 27 января известный педиатр Украины прокомментировал ситуацию, связанную с новым вирусом. Основной посыл видео заключался в бесполезности паники и целесообразности обострения внимания на других, действительно серьезных проблемах. Так, доктор Комаровский уточнил, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 150 тысяч пациентов с корью, при этом 16 человек, увы, погибли. Тогда как пациентов с коронавирусом в Украине на данный момент нет ни одного. Евгений Комаровский настоятельно просил не впадать в паническое состояние и не распространять информацию в социальных сетях об опасности вируса из Китая. На сегодняшний день Уханьский вирус опасности для жителей Украины не представляет.... Быстро переобулся предсказатель комаровский относительно коронавируса... Может если бы это недоразумение не говорило,что не надо боятся, меньше бы людей выехало в Европу и Китай, а остались бы дома не рискуя своим здоровьем..
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ты теперь вместо супрун,сказал то сказал это.
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