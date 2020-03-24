Комаровський сказав, що робити у випадку підозри на коронавірус

Відомий український лікар Євген Комаровський вважає, що люди з симптомами ГРВІ та грипу, а тим паче з підозрою на коронавірус не повинні виходити з дому

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Йдеться навіть про похід у лікарню, адже спершу потрібно зателефонувати і обговорити можливість лікування або необхідність госпіталізації з медиками. Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо підозрюєш у себе коронавірус, то найстрашніше, що ти можеш зробити – це вийти з дому. А ми розповідаємо всій країні, як брати у себе мазки?! Ні, я цим займатися не буду. Підозрюєш? Ти повинен подзвонити, з тобою зобов'язані поговорити, з'ясувати, як ти почуваєшся, що з тобою відбувається", – вважає доктор.

Комаровський закликав людей із симптомами коронавірусу залишатися вдома

За словами Комаровського, якщо у людини є реальні симптоми, схожі на коронавірус, виникає принципове питання – що з таким пацієнтом робити.

"Якщо у тебе є дихальна недостатність, можливі два варіанти дій. Можливо, цю проблему можна вирішити киснем. Тоді питання – де ти отримаєш кисень у домашніх умовах? Неможливо це? Значить, ти їдеш у лікарню дихати киснем. Другий варіант – тобі потрібна інтенсивніша терапія в умовах реанімаційного відділення із ШВЛ. Це теж госпіталізація", – пояснює лікар.

Водночас він вважає, що якщо хворий здатний обходитися без кисню і може дихати, то його температура 38,9°С нікого з лікарів не буде хвилювати.

"Пий, провітрюй приміщення, приймай жарознижуючі, ми тобі розповімо, що і як, тільки носа з дому не висовуй! Тому що, якщо ти, не задихаючись, навіть якщо у тебе коронавірус за температури 39,9°С, потрапиш до лікарні, твої шанси вціліти і вижити будуть значно меншими, ніж якщо ти залишишся вдома", – зазначив доктор.

Він переконаний, що в лікарні такому пацієнту обов'язково дадуть антибіотик і багато непотрібних ліків, тому що звикли перестраховуватися. Так у хворого з'явиться ризик госпітальної інфекції, водночас у медустанові з ним контактуватиме купа людей.

"Які переходять від одного хворого до іншого і чим-небудь заразять. Тому стаціонар тільки тоді, коли життя під загрозою. У всіх інших ситуаціях – сидіть удома, приймаючи лікування, як при ГРВІ!" – закликав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, симптоми коронавірусу COVID-19 починаються з високої температури, після цього з'являється сухий кашель, який може привести до утрудненого дихання. Тому їх можна переплутати з іншими звичайними зимовими інфекціями типу ГРВІ або грипу.

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