При захворюванні на кашлюк сильний сухий кашель, на відміну від нового коронавірусу, настає нападами, між якими стан пацієнта практично не порушений.

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Про це в новому відео про COVID-19 розповів український лікар-педіатр Євген Комаровський. Ролик він опублікував на своєму YouTube-каналі в суботу, 4 квітня.

Євген Комаровський Колаж

"Дійсно, сухий виснажливий кашель може бути при кашлюку. Але головна особливість кашлюка – при ньому кашель носить нападоподібний характер і між цими нападами пацієнт почуває себе добре. Тобто, стан практично не порушений. При коронавірусі зовсім інша симптоматика", – розповів лікар, відповідаючи на одне із запитань глядачів.

Як писав OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський розповів, що зробив би при симптомах коронавірусу в себе.

Він також дав пораду щодо інтиму під час пандемії. Комаровський підтвердив можливість інтимних стосунків під час хвороби COVID-19, якщо партнер постійно знаходиться із хворим.

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