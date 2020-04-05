Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Комаровський розповів, як не сплутати COVID-19 із кашлюком

212
Читати матеріал російською

При захворюванні на кашлюк сильний сухий кашель, на відміну від нового коронавірусу, настає нападами, між якими стан пацієнта практично не порушений.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в новому відео про COVID-19 розповів український лікар-педіатр Євген Комаровський. Ролик він опублікував на своєму YouTube-каналі в суботу, 4 квітня.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

Колаж

"Дійсно, сухий виснажливий кашель може бути при кашлюку. Але головна особливість кашлюка – при ньому кашель носить нападоподібний характер і між цими нападами пацієнт почуває себе добре. Тобто, стан практично не порушений. При коронавірусі зовсім інша симптоматика", – розповів лікар, відповідаючи на одне із запитань глядачів.

Як писав OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський розповів, що зробив би при симптомах коронавірусу в себе.

Він також дав пораду щодо інтиму під час пандемії. Комаровський підтвердив можливість інтимних стосунків під час хвороби COVID-19, якщо партнер постійно знаходиться із хворим.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
видео інфекція хвороба вірус лікарі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини