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/ Пульмонологія

Комаровський розповів, як не можна захищатися від коронавируса

1.9т
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В Україні сьогодні гостро стоїть питання щодо ситуації з коронавірусом COVID-19, зокрема, всіх цікавить, як можна максимально від нього захиститися. І на тлі такого попиту виникає маса припущень і рекомендацій з профілактики, які нібито допоможуть захистити себе від інфекції.

Так, зокрема, доктор Євген Комаровський назвав кілька способів, популярних в інтернеті, які не варто застосовувати для профілактики, оскільки вони не захищають, а навпаки підвищують шанси заразитися. Ще кілька неефективних і навіть небезпечних захисних заходів перерахували і експерти ВООЗ.

Обробляти мильним розчином рот, ніс і очі

Оскільки експерти з усього світу настійно рекомендують в якості однієї з головних заходів профілактики часто і довго мити руки з милом, в мережі з'явилися поради промивати милом ще й очі, ніс і рот. Нібито, це спрацює вже напевно.

"Мило подразнює слизові оболонки. А роздратування пригнічує місцевий імунітет. Припустимо, на слизовій оболонці є вірус, який ви змили милом. Але після цього, після хімічного опіку лугом, слизова оболонка стає більш сприйнятливою, тобто, заразитися стає набагато простіше", - пояснив Комаровський, додавши, що так робити категорично не можна.

Ходити в лазню

Вважається, що під час банних процедур під впливом високих температур гинуть всі можливі патогени.

"Баня може подіяти негативно, тому що там сухе повітря, а це в принципі викликає пересихання слизових оболонок і пригнічення місцевого імунітету. Крім того, лазня провокує інтенсивне потіння, що загрожує згущенням крові і порушенням роботи серцево-судинної системи, що також негативно позначається на імунітеті", - зазначив експерт, підкресливши, що якщо без лазні вам ніяк, то необхідно в процесі процедури і після неї пити багато води, щоб підтримувати нормальну гідратацію організму.

Не всі пропоновані методи профілактики діють

Не всі пропоновані методи профілактики діють

NewsOne

Приймати вітамін С

Ще один міфічний метод профілактики – пити ударні дози вітаміну С. Нібито він підвищує силу імунітету, чим і допоможе не захворіти або швидше видужати.

Однак, за словами Комаровського, існує безліч доказів того, що додатковий прийом вітаміну С не чинить ніякого позитивного впливу на роботу імунітету. Крім того, є докази, що надлишок аскорбінової кислоти сприяє утворенню каменів у нирках. А це вже добре на захисних функція організму не відіб'ється.

Пити спиртне

Лихачі радять щодня "пригубити чарчину чогось міцнішого", щоб "продезінфікуватися зсередини і вбити всі патогени". Однак так робити не варто – патогени залишаться неушкодженими, а ось ваш стан погіршиться і ризики заразиться збільшаться в рази.

Зокрема, вживання навіть малих доз алкоголю пригнічує роботу імунітету, від чого ймовірність заразитися і важче перенести інфекцію стає вище.

Обробляти тіло дезінфекторами

Експерти рекомендують обробляти дезінфікуючими засобами руки, оскільки вони знищують патогени, що потрапили на шкіру, і запобігають їх проникненню на слизові оболонки за допомогою перенесення.

А в обробці дезінфекторами всього тіла не має ніякого сенсу – прониклі всередину патогени вони не здатні знищувати, а на шкірі можуть спровокувати появу мікротравм (опіки, тріщини в результаті пересушування шкіри), через які (згідно досліджуваної зараз теорії) вірус також може проникнути в організм.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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