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/ Пульмонологія

Комаровський розповів, як курцям знизити ризик зараження коронавірусів

1.5т
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Статистика провідних організацій охорони здоров'я свідчить, що курці більше за інших схильні до важкого перебігу коронавірусу COVID-19, до того ж і ймовірність зараження у них також вище.

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Лікар Євген Комаровський у себе на Youtube-каналі заявив, що причина тому не тільки в негативному впливі куріння на органи дихання і здоров'я в цілому.

"Курці хворіють не тільки важче, але і частіше. А все тому, що ви спочатку за щось потримались, а потім взяли сигарету і засунули її до рота – це яскрава схема того, як ви заразилися. І вселити курцеві, що перед кожним засуванням сигарети в рот потрібно мити руки, дуже складно", - зазначив експерт.

Крім того, Комаровський звернув увагу ще на один нюанс. "Ви один раз немитою рукою взялися за пачку сигарет, і вона стала джерелом вірусу. Тому робіть правильні висновки", - наголосив лікар.

Щоб уникнути подібних ризиків, він рекомендує тим, хто не планує кидати згубну звичку, не курити на вулиці, а тільки там, де у вас чисті руки, обробляти упаковки з сигаретами санітайзером, перш ніж їх відкрити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому курці важче переносять коронавірусну інфекцію.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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