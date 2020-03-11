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/ Пульмонологія

Комаровський розповів, чому коронавірус більше вражає літніх людей

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В Україні зафіксовано всього одні випадок нової коронавірусної інфекції COVID-19, однак і це вже є приводом для занепокоєння не тільки серед населення, а й влади. Лікар Євген Комаровський про коронавірус на своєму Youtube-каналі запустив цикл передач, в яких розповідає про нові дані про інфекцію та дає поради, спрямовані на профілактику захворювання.

Зокрема, в останній передачі Комаровський пояснив, чому найбільше до інфікування і важкого перебігу коронавірусної інфекції схильні саме літні люди.

"Кожен вірус, перед тим як потрапити в клітину, використовує білок, що в ній міститься, який йому піддається. Виявляється, цим "зрадником" є білок АСЕ2, який пов'язаний з роботою серцево-судинної системи, його багато міститься в легеневій тканині, а також цей білок бере участь в регуляції тиску. І ось саме він є "перепусткою" для коронавіруса в клітину", – зазначив лікар.

За його словами, саме активність цього білка тісно пов'язана з віком людини – чим людина старша, тим вище його активність, а значить ймовірність проникнення вірусу вище.

"І ще що не менш важливо – препарати, які використовуються для лікування гіпертонічної хвороби, механізм дії яких також зачіпає роботу цього білка, можуть впливати на ймовірність інфікування коронавірусом. Це одне з пояснень того, чому коронавірус у дорослих протікає важче, особливо у літніх, особливо у людей, які змушені приймати постійно таблетки для лікування гіпертонії", – пояснив Комаровський, додавши, що в такому випадку трансплантація АСЕ2 мезенхімальних стовбурових клітин значно покращує результат у пацієнтів з пневмонією, викликаною коронавірусом.

"Тобто, вплив на цей білок – один з найперспективніших потенційних методів лікування", – підкреслив експерт.

Також він додав, що до теперішнього часу залишається незрозумілим, чому одні люди поширюють вірус масово, а інші – практично ні. "Знову ж таки, справа може бути в цьому білку. Є генетичні, расові та інші відмінності, зокрема, пов'язані з кількістю білка АСЕ2, тому одні народи схильні більше хворіти, а інші – менше", – зазначив Комароскій.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим відрізняється коронавірус від грипу.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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