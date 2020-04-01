Комаровський рекомендував пити колу через коронавірус: з'явилося пояснення

Відомий український педіатр Євген Комаровський рекомендував на карантині пити кока-колу замість вітчизняних напоїв.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Медик пояснив, що йому важливо якість газованого напою.

"Для мене лимонад вітчизняного виробника це кіт у мішку. Я поняття не маю, що туди засипав виробник, і яку воду він використовував. Я в своїй практиці лікаря-інфекціоніста таку кількість дітей, які обгадилися після вітчизняних лимонадів, що я не можу рекомендувати такі лимонади широким масам", – розповів Комаровський.

Євген Комаровський

Лікар підкреслив, що він радить тільки ті продукти, що пройшли дуже серйозний контроль.

"Тому що бренд вважає, що репутацію не купиш ні за які гроші. А коли бреду дуже багато-багато років це взагалі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський розповів, що карантин в Україні можуть скасувати після 28 днів без нових випадків захворювання, проте велику роль зіграє те, як надійдуть європейські країни.

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