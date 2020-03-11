Комаровський пояснив, для чого потрібен карантин в Україні

В Україні офіційно підтверджено тільки один випадок коронавірусної інфекції COVID-19, і той завезений з Італії. Однак це не виключає ймовірності масового зараження серед населення, тому влада вирішила ввести карантин в країні. У своїй передачі на Youtube-каналі "Євген Комаровський про коронавірус" експерт висловився на підтримку таких заходів.

"Треба чітко зрозуміти. Статистика така: 80% хворих перенесуть хворобу дуже легко і одужають, 15% потребуватимуть кисню і теж одужають, а 5% - потребуватимуть реальної госпіталізації інтенсивної терапії, інтубації, штучної вентиляції легенів та інших серйозних заходів. І що відбудеться, якщо ми не будемо ніяких карантинних заходів проводити, а продовжимо влаштовувати багатотисячні хресні ходи, продовжувати збиратися в громадських місцях, ходити в школи, кінотеатри і т.д. - те, що і повинно: вірус прийде в кожен дім", - відмітив Комаровський.

Він підкреслив, що наша країна і так знаходиться в "виграшному" положенні: у нас третина населення (літні люди) - потенційна мішень для коронавіруса. "І якщо в маленькому місті захворіють хоча б тисяч осіб, з яких у 100 (або може навіть 20) хвороба протікатиме у важкій формі, це буде колапсом для системи охорони здоров'я", - зазначив лікар.

Також експерт пояснив, для чого насправді вводять карантин. "Його вводять для того, щоб виграти час – щоб тисяча осіб захворіли неодночасно, а хоча б протягом місяця, і щоб медичні працівники могли надати допомогу і перерозподілити сили. Тому з одного боку країна вводить карантинні заходи, а з іншого найактивнішим чином займається забезпеченням медичними працівниками, проводить інформаційну кампанію, організовує накопичення кисню, накопичення масок, ліків – ось для чого карантин", - підкреслив Комаровський, додавши, що просто ввести карантин і сидіти нічого не робити – наївно, безглуздо і злочинно.

Таким чином, за його словами, на сьогодні необхідно, забезпечити вплив на громадський транспорт, закрити розважальні заклади, заборонити громадські заходи, і на цьому тлі провести підготовку незаражених регіонів до можливого спалаху, зокрема, забезпечити ліжка, маски, спецодяг, кисень і ліки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому коронавірус несе найбільше загрози саме літнім людям.

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