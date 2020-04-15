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/ Пульмонологія

Комаровський пов'язав спалах коронавірусу в Італії з антибіотиками

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Однією з причин епідемії коронавірусу в Італії могло стати неконтрольоване вживання населенням антибіотиків без потреби.

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Про це на своєму YouTube-каналі заявив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський. Він зазначив, що взагалі вважає злочином той факт, що антибіотики вільно продаються в аптеках без рецептів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Справа в тому, що чим активніше використовуються антибіотики, особливо без приводу, тим вища ймовірність того, що на території певного регіону, особливо в лікувальних установах, будуть поширені бактерії, стійкі до величезної кількості лікарських препаратів", – пояснив небезпеку таких ліків Комаровський.

Антибіотики

Антибіотики

firtka.if.ua

Саме тому, підкреслив він, коли при коронавірусній інфекції виникає бактеріальне ускладнення, то в основному воно викликане бактеріями, на які нічого не діє.

"І це один з факторів, який може призводити до підвищення летальності. Все це зайвий раз всім нам дає привід задуматися над тим, про що постійно говорить ВООЗ. Про те, що необґрунтоване, неправильне використання антибіотиків – мало не один з найголовніших ризиків, який стоїть перед усім людством. Тому людям треба вчитися і ніколи не використовувати антибіотики в порядку самолікування", – акцентував увагу лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, як в Україні застосовують препарат "Плаквеніл" для лікування коронавірусу. За його словами, пацієнти повинні надати свою згоду на це і в жодному разі не можуть вживати ліки без рекомендацій лікаря.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Італія
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
"Могло стать употребление антибиотиков...."! Это вам диагноз от шоумена от медицины! Могло стать - очень хорошо корреспондируется-имею право на ошибку! Этот кадр ни чем не отличается от гадалок, трактовщиков гороскопов и чисел! Единственный точный диагноз от них "МОГЛО СТАТЬ!"
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