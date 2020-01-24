Комаровський назвав реальну небезпеку коронавірусу

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський закликав українців не панікувати через поширення нового смертельного коронавірусу 2019-nCoV. Доктор назвав реальні небезпеки захворювання.

Відео було опубліковано на каналі Комаровського в YouTube. За словами медика, Китай розташований від України занадто далеко, а отже, ризик зводиться до мінімуму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

Комаровський підкреслив, що ніхто на Землі не володіє імунітетом проти цієї недуги.

"Що реально погано – на носі китайський Новий рік. Це для жителів Китаю – час подорожей. Шанси того, що вірус рознесеться по світу, просто величезні. Плюс, зараз сезон грипу", – підкреслив Комаровський.

Його симптоми дуже схожі на ГРВІ, а особливих проявів 2019-nCoV не має. Це означає, що діагностувати його можуть тільки спеціальні тести.

Педіатр порадив українцям захищати слизові оболонки, побільше гуляти й пити багато рідини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї вже 26 людей загинули внаслідок зараження смертельним коронавірусом 2019-nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

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