Комарі переносять коронавірус: Комаровський дав відповідь

Комарі та інші комахи не є переносниками коронавірусу COVID-19.

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Про це розповів на своєму YouTube-каналі відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Комарі, тобто комахи однозначно не переносять коронавірус. Медична наука не має ніякої інформації про те, що вірус переноситься комахами", – підкреслив він.

Відзначимо, що користувачі мережі продовжують будувати теорії про те, як міг виникнути і пошириться мало не по всьому світу китайський коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Комаровський розповів, що засіб для миття посуду, при відсутності мила, також допоможе очистити руки.

Також Комаровський розповів, як не сплутати COVID-19 з кашлюк. Доктор назвав основні симптоми.

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