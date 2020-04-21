Коли закінчиться "Плаквеніл": у МОЗ сказали, чим лікуватимуть коронавірус

Ірина Кулініч Пульмонологія 10:42, 21.04.2020 Оновлено: 11:09, 21.04.2020

В Україну доправили ще 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін, який згідно з протоколом використовується для лікування коронавірусу COVID-19.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 21 квітня, відповідаючи на питання OBOZREVATEL, що лікарі збираються робити після того, як запаси попередньої партії гідроксихлорохіну – "Плаквенілу" – будуть вичерпані (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У суботу міністерство отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Вже сьогодні підпишуть розподіл і ліки будуть доправлені в регіони і лікарні", – поділився міністр.

Нагадаємо, раніше в Україні схвалили використання ліків "Плаквеніл" (торговий бренд гідроксихлорохіну). Про яку назву йдеться зараз, в МОЗ не уточнили.

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