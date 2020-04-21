Коли закінчиться "Плаквеніл": у МОЗ сказали, чим лікуватимуть коронавірус
В Україну доправили ще 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін, який згідно з протоколом використовується для лікування коронавірусу COVID-19.
Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 21 квітня, відповідаючи на питання OBOZREVATEL, що лікарі збираються робити після того, як запаси попередньої партії гідроксихлорохіну – "Плаквенілу" – будуть вичерпані (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"У суботу міністерство отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Вже сьогодні підпишуть розподіл і ліки будуть доправлені в регіони і лікарні", – поділився міністр.
Нагадаємо, раніше в Україні схвалили використання ліків "Плаквеніл" (торговий бренд гідроксихлорохіну). Про яку назву йдеться зараз, в МОЗ не уточнили.
Глава МОЗ заявив, що "Плаквеніл" – фактично єдині ліки від коронавірусу.
Препарат "Плаквеніл", який МОЗ України схвалило для лікування коронавірусу, застосовують і в Італії, однак там попередили, що його властивості в лікуванні COVID-19 поки не обґрунтовані.
Зокрема, ліки протипоказані певній категорії пацієнтів, оскільки в деяких випадках можуть навіть призвести до смерті.
При цьому для застосування препарату "Плаквеніл" в комплексному лікуванні коронавірусу пацієнт повинен надати свою згоду на це.
Також українська лікарка з Італії розповіла про новий симптом COVID-19 і небезпеку "Плаквенілу".
У Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін, який використовують в Україні для лікування коронавірусу COVID-19, через його побічні дії.
У Китаї повідомили, що "Плаквеніл" не прискорив одужання пацієнтів із коронавірусом COVID-19.
Чим небезпечний препарат "Плаквеніл" і в яких випадках призводить до смерті – читайте у матеріалі.