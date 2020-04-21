Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коли закінчиться "Плаквеніл": у МОЗ сказали, чим лікуватимуть коронавірус

1.9т
Читати матеріал російською

В Україну доправили ще 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін, який згідно з протоколом використовується для лікування коронавірусу COVID-19.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 21 квітня, відповідаючи на питання OBOZREVATEL, що лікарі збираються робити після того, як запаси попередньої партії гідроксихлорохіну – "Плаквенілу" – будуть вичерпані (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У суботу міністерство отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Вже сьогодні підпишуть розподіл і ліки будуть доправлені в регіони і лікарні", – поділився міністр.

Коли закінчиться "Плаквеніл": у МОЗ сказали, чим лікуватимуть коронавірус

Нагадаємо, раніше в Україні схвалили використання ліків "Плаквеніл" (торговий бренд гідроксихлорохіну). Про яку назву йдеться зараз, в МОЗ не уточнили.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини