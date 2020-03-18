Коли закінчиться коронавірус: стало відомо про головні прориви вчених

Світова наука посилено працює над питанням боротьби з коронавірусом. Десятки дослідних груп намагаються в найкоротші терміни створити вакцину від COVID-19.

Як пише "Новое время", в США та Ізраїлі говорять про швидке створення ліків від нової інфекції, а в Китаї використовують антимікробні фарби.

pixabay.com

Перші американські випробування вакцини від коронавірусу почалися 16 березня. У тестах візьмуть участь 45 молодих і здорових волонтерів. Щеплення розроблені Національним інститутом охорони здоров'я США спільно з фармацевтичною компанією Moderna.

Інша американська фармацевтична компанія, Inovio Pharmaceuticals, почне випробування на своїх кандидатах у квітні.

У Китаї вчені тестують в якості вакцини комбінацію ліків проти ВІЛ. Також випробування проходить препарат "Remdesivir", який розроблявся для боротьби з лихоманкою Ебола.

Тим часом, китайський виробник фарб Nippon Paint розробив антивірусну фарбу для поверхонь, пожертвувавши її чотирьом лікарням в провінції Хубей в обсязі, достатньому для того, щоб покрити, в цілому, 120 тис. кв м поверхні.

У компанії сподіваються, що це противірусне покриття може допомогти медичним працівникам, надавши їм додатковий захист від коронавірусу.

Nippon Paint

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарям вдається виявити тільки одного з десяти інфікованих коронавірусом.

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