У Міністерстві охорони здоров'я дали українцям поради, як правильно користуватися захисними масками для того, щоб уберегтися від потрапляння в організм коронавірусу СOVID-19.
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Поради з'явилися на сторінці МОЗ у Facebook. Відзначимо, що рукавички і маски вважаються одними з головних превентивних методів боротьби з інфікуванням коронавірусом.
Зокрема, у міністерстві наголосили, що здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині, хворій на COVID-19.
Коли та як користуватися та знімати захисні маски: у МОЗ дали цінні поради
Коли та як необхідно використовувати медичні маски
якщо ви кашляєте або чхаєте, надягайте маску;
маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.
Як правильно користуватися медичною маскою
перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
не торкайтеся маски під час її носіння;
якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте;
якщо маска стане вологою, замініть її новою;
не використовуйте маску повторно.
Як правильно зняти маску
обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
негайно викиньте у закритий контейнер;
ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.
Раніше OBOZREVATEL писав, як зшити маску в домашніх умовах.
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