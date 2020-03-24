У Міністерстві охорони здоров'я дали українцям поради, як правильно користуватися захисними масками для того, щоб уберегтися від потрапляння в організм коронавірусу СOVID-19.

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Поради з'явилися на сторінці МОЗ у Facebook. Відзначимо, що рукавички і маски вважаються одними з головних превентивних методів боротьби з інфікуванням коронавірусом.

Зокрема, у міністерстві наголосили, що здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині, хворій на COVID-19.

Коли та як користуватися та знімати захисні маски: у МОЗ дали цінні поради

Коли та як необхідно використовувати медичні маски

якщо ви кашляєте або чхаєте, надягайте маску;

маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;

якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.

Як правильно користуватися медичною маскою

перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;

покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;

не торкайтеся маски під час її носіння;

якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте;

якщо маска стане вологою, замініть її новою;

не використовуйте маску повторно.

Як правильно зняти маску

обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;

негайно викиньте у закритий контейнер;

ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.

Раніше OBOZREVATEL писав, як зшити маску в домашніх умовах.

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