Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Китайці оголосили фавіпіравір ліками від коронавірусу: знайшовся підступ

3.8т
Читати матеріал російською

Напередодні від китайських експертів надійшло сенсаційне повідомлення – вони заявили, що фавіпіравір (активний компонент препарату "Авіган" виробництва компанії Fujifilm Toyama Chemical) показав високу ефективність в лікуванні пацієнтів із коронавірусом COVID-19.

Зокрема, повідомлення свідчать, що в разі прийому фавіпіравіру одужання інфікованих настає через чотири дні, тоді як в інших випадках в середньому покращення стану настає через одинадцять днів.

Як відомо, "Авіган" – синтетичний противірусний препарат, який застосовується при лікуванні грипу, жовтої лихоманки, вірусу Ебола та інших інфекцій. З початком епідемії нового коронавірусу медики почали застосовувати його для лікування пацієнтів із COVID-19.

"Засіб проявив свою ефективність, без будь-яких явних побічних ефектів, допомагаючи одужати пацієнтам із коронавірусом. Він має високий ступінь безпеки і явно ефективний при лікуванні", – заявив напередодні на пресконференції представник Міністерства науки і технологій Китаю Чжан Сіньмінь.

Однак у медичних колах є сумніви з приводу фавіпіравіру. Так, деякі медики висловили сумніви щодо того, що він виявиться ефективним у разі важкого перебігу хвороби. Зокрема, японські медики почали його застосування в терапії пацієнтів із легкими і помірними симптомами, і припустили, що його ефективність різко падає в разі більш виражених симптомів.

Препарат виявився не таким вже й безпечним

Препарат виявився не таким вже й безпечним

ФПБ

"Ми вводили "Авіган" 80 пацієнтам, і схоже, що він не має високої ефективності, коли вірус вже активно розмножився в організмі", – стало відомо від джерела в міністерстві охорони здоров'я Японії, передає The Guardian.

Крім того, як повідомляє Independed, японські дослідження поставили під сумнів і безпеку цієї речовини. Так, результати раніше проведених випробувань фавіпіравіру засвідчили, що його застосування може негативно відбитися на потомстві: препарат може викликати патології плоду, тому його не слід використовувати вагітним або жінкам, що планують вагітність. Також є припущення, що він здатний негативно впливати і на склад сперми, що також може стати причиною патологій дитини.

Характерно, що Міністерство безпеки харчових продуктів і ліків Південної Кореї вирішило не ввозити в країну фавіпіравір, оскільки, на думку їхніх експертів, для підтвердження ефективності препарату недостатньо клінічних даних.

Варто при цьому зазначити, що компанія-виробник "Авіган" заявила, що не має наміру займатися активними продажами препарату, а вироблятиме і поставлятиме його тільки під замовлення.

До слова, цей препарат не поставляється в Україну, аналогів цієї речовини (фавіпіравір) також немає.

Раніше OBOZREVATEL розповідав правду про активно рекламований препарат "проти коронавірусу".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини