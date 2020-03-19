Китайці оголосили фавіпіравір ліками від коронавірусу: знайшовся підступ

Напередодні від китайських експертів надійшло сенсаційне повідомлення – вони заявили, що фавіпіравір (активний компонент препарату "Авіган" виробництва компанії Fujifilm Toyama Chemical) показав високу ефективність в лікуванні пацієнтів із коронавірусом COVID-19.

Зокрема, повідомлення свідчать, що в разі прийому фавіпіравіру одужання інфікованих настає через чотири дні, тоді як в інших випадках в середньому покращення стану настає через одинадцять днів.

Як відомо, "Авіган" – синтетичний противірусний препарат, який застосовується при лікуванні грипу, жовтої лихоманки, вірусу Ебола та інших інфекцій. З початком епідемії нового коронавірусу медики почали застосовувати його для лікування пацієнтів із COVID-19.

"Засіб проявив свою ефективність, без будь-яких явних побічних ефектів, допомагаючи одужати пацієнтам із коронавірусом. Він має високий ступінь безпеки і явно ефективний при лікуванні", – заявив напередодні на пресконференції представник Міністерства науки і технологій Китаю Чжан Сіньмінь.

Однак у медичних колах є сумніви з приводу фавіпіравіру. Так, деякі медики висловили сумніви щодо того, що він виявиться ефективним у разі важкого перебігу хвороби. Зокрема, японські медики почали його застосування в терапії пацієнтів із легкими і помірними симптомами, і припустили, що його ефективність різко падає в разі більш виражених симптомів.

Препарат виявився не таким вже й безпечним ФПБ

"Ми вводили "Авіган" 80 пацієнтам, і схоже, що він не має високої ефективності, коли вірус вже активно розмножився в організмі", – стало відомо від джерела в міністерстві охорони здоров'я Японії, передає The Guardian.

Крім того, як повідомляє Independed, японські дослідження поставили під сумнів і безпеку цієї речовини. Так, результати раніше проведених випробувань фавіпіравіру засвідчили, що його застосування може негативно відбитися на потомстві: препарат може викликати патології плоду, тому його не слід використовувати вагітним або жінкам, що планують вагітність. Також є припущення, що він здатний негативно впливати і на склад сперми, що також може стати причиною патологій дитини.

Характерно, що Міністерство безпеки харчових продуктів і ліків Південної Кореї вирішило не ввозити в країну фавіпіравір, оскільки, на думку їхніх експертів, для підтвердження ефективності препарату недостатньо клінічних даних.

Варто при цьому зазначити, що компанія-виробник "Авіган" заявила, що не має наміру займатися активними продажами препарату, а вироблятиме і поставлятиме його тільки під замовлення.

До слова, цей препарат не поставляється в Україну, аналогів цієї речовини (фавіпіравір) також немає.

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