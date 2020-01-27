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/ Блоги - Пульмонологія

Володимир Іванов
Володимир Іванов
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Китайський вірус: є місяць на пошук вакцини

1.1т
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Есть большая проблема, что коронавирус передается от человека к человеку с первого дня инфицирования. Даже в инкубационный период, когда человек еще по идеи здоров, вирус уже заражает и проникает в кровь.

Определить количество людей, которые больны, достаточно сложно. По моей информации, в Украину из Китая за последние недели прилетело около 3 тысяч человек. Их личности сейчас мониторят в Министерстве охраны здоровья. С ними работают, но сказать, что делают какие-то профилактические лечебные вещи – пока не могу.

В Китае, как известно из официальных СМИ, заболели почти 4 тысячи человек. Летальный исход у 81 человека. Пока найти лекарства, которое бы успешно боролось с недугом никто не может. Имеющиеся медикаменты могут лишь помочь сильному организму сопротивляться коронавирусу.

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Смертоносный вирус из Китая придет в Украину

Большой плюс в этой ситуации, что очаг болезни произошел в развитой и технологически сильной стране как Китай. Несмотря на бедность отдельных провинций, Китай делает все, чтобы локализировать вирус и найти вакцину.

Китайський вірус: є місяць на пошук вакцини

Как бы это не звучало, но если бы болезнь зародилась в бедной африканской стране, количество заболевших за эти 10 дней могло быть в разы больше. Тем временем в Поднебесной уже строят больницу на более чем тысячу мест в китайском городе Ухань. На ее возведение власти дали строителям и медикам всего 15 дней.

Строительство больницы в Китае для больных вирусом 2019-nCoV

Строительство больницы в Китае для больных вирусом 2019-nCoV

Проще говоря, у современных врачей и ученых есть считанные дни, чтобы найти вакцину к этому страшному недугу. Учитывая объем заражения, если к концу земли не будет найдено лекарство, то количество зараженных достигнет десятка тысяч человек по всему миру.

Все, что нужно знать о вирусе на данный момент:

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Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
хвороба вірус
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Шпак Ирина
Шпак Ирина
А что даст температурный скрининг, если человек заразный сразу после заражения, а температуры может и не быть. Надо брать кровь на анализ. А так -это как решетом воду останавливать.
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