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/ Пульмонологія

Китайські експерти знайшли ефективний препарат від коронавіруса

3.2т
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Медичні експерти в Китаї стверджують, що ліки Авіган (активний компонент – фавіпіравір), призначені для лікування грипу, ефективні при лікуванні коронавіруса COVID-19.

Так, препарат був випробуваний на 340 пацієнтах з коронавирусною інфекцією в Китаї, повідомляє DailyMail. Відомо, що пацієнти, які брали фавіпіравір, видужували швидше і стан їх легенів був значно кращим в порівнянні з пацієнтами, яким не давали цей препарат.

Вважається, що цей компонент блокує розмноження вірусу в організмі. Дослідники з Гонконгу стверджують, що нададуть препарат безкоштовно, якщо дослідження покажуть, що він безпечний.

Ліки від грипу проявили ефективність при лікуванні коронавіруса

Ліки від грипу проявили ефективність при лікуванні коронавіруса

Правда

Разом з тим, деякі клінічні випробування дають привід припускати, що Авіган не буде корисний пацієнтам з більш важкою формою хвороби.

Як відомо, фавіпіравір – активна речовина, яке показало свою ефективність проти штамів грипу, жовтої лихоманки і деяких інших вірусних захворювань.

"Засіб проявив свою ефективність, без будь-яких явних побічних ефектів, допомагаючи одужати пацієнтам з коронавірусом. Він має високий ступінь безпеки і явно ефективний при лікуванні", - заявив напередодні на прес-конференції представник Міністерства науки і технологій Китаю Чжан Сіньмінь.

Уточнюється, що у пацієнтів, що приймали цей препарат, одужання в середньому наступало через чотири дні, при цьому у дев'яти з десяти пацієнтів відзначалося поліпшення стану легенів.

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Коронавірус
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