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/ Пульмонологія

Китай закроет все турпоездки для своих граждан из-за коронавируса

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Туристичні компанії та онлайн-агентства у Китаї тимчасово припиняють організацію групових турів через спалах смертельного коронавірусу, який уже забрав життя 41 людини.

Центральне телебачення Китаю повідомило, що групи, які наразі перебувають у поїздці, можуть закінчити подорож згідно із договором. При цьому вони повинні максимальну увагу приділити безпеці та здоров'ю туристів.

Зазначається також, що у Пекіні з 26 січня буде призупинено рух автобусів для запобігання поширенню коронавірусу. Раніше китайська влада вже закрила доступ до міста Ухань. Там зупинився весь транспорт, а покинути місто люди можуть тільки зі спеціальний пропуском.

Рух автобусів у Китаї буде призупинено через коронавірус

Рух автобусів у Китаї буде призупинено через коронавірус

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Онук Алли Пугачової потрапив в халепу через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Україні зафіксовано три підозри на зараження смертельним коронавірусом із Китаю;

  • Провідна лікарка-інфекціоністка України Ольга Голубовська допустила, що коронавірус може передаватися через предмети, зокрема, за допомогою пересилання AliExpress.

  • Китайські вчені визначили, як коронавірус передається людині. Там з'ясували, що він є гібридом вірусів змії і кажана.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай Пекін
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