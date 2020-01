Китай вивів армію на вулиці через смертельний коронавірус. Відео

Армія Китаю (НВАК) виїхала для блокування міст, де зафіксовані зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV.

Відео з колонами військових з'явилися в мережі. На карантин закрили вже 13 китайських міст в провінції Хубей. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

В Ухані, звідки почалося поширення, людей здолала паніка. Вони намагаються, як можна менше виходити на вулиці. У місті перекрито транспортне сполучення, жителям рекомендують не виходити з дому, і не пускають в громадські місця без масок.

"Є два типи масок, які вас захистять: одна хірургічна, друга надівається зверху. Повинно бути все закрито – від носа до підборіддя", – розповіла росіянка Валерія Лазарєва, яка живе в Ухані.

DEVELOPING: Wuhan's hospitals overwhelmed by concerned citizens, all concerned citizens waiting for confirmation on whether they've caught the #Coronavirus. Imagine how easily people can get sick from standing in these lines. City on lockdown #Wuhan pic.twitter.com/baF0hegRw4