Китай вивів армію на вулиці через смертельний коронавірус. Відео

Армія Китаю (НВАК) виїхала для блокування міст, де зафіксовані зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV.

Відео з колонами військових з'явилися в мережі. На карантин закрили вже 13 китайських міст в провінції Хубей. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

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В Ухані, звідки почалося поширення, людей здолала паніка. Вони намагаються, як можна менше виходити на вулиці. У місті перекрито транспортне сполучення, жителям рекомендують не виходити з дому, і не пускають в громадські місця без масок.

"Є два типи масок, які вас захистять: одна хірургічна, друга надівається зверху. Повинно бути все закрито – від носа до підборіддя", – розповіла росіянка Валерія Лазарєва, яка живе в Ухані.

У Китаї паніка через коронавірус Скріншот

DEVELOPING: Wuhan's hospitals overwhelmed by concerned citizens, all concerned citizens waiting for confirmation on whether they've caught the #Coronavirus. Imagine how easily people can get sick from standing in these lines. City on lockdown #Wuhan pic.twitter.com/baF0hegRw4 - Tom (@TomvdMolen) January 22, 2020

Just In #Breaking - #China National Health Commission reported 8 more DEATHS of #WuhanPneumonia (2020-01-23 15:44)



Video from a hospital in #Wuhan. 🇨🇳 #CCPChina govt seems incapable to deal or hide this deadly virus anymore. #ChinaPneumonia #coronavirus pic.twitter.com/qEk7Xu3iYA - @Dystopia - #HongKong is NOT China (@ Dystopia992) January 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї вже 26 людей загинули в результаті зараження смертельним коронавірусів 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

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