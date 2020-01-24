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/ Пульмонологія

Китай вивів армію на вулиці через смертельний коронавірус. Відео

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Армія Китаю (НВАК) виїхала для блокування міст, де зафіксовані зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV.

Відео з колонами військових з'явилися в мережі. На карантин закрили вже 13 китайських міст в провінції Хубей. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

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В Ухані, звідки почалося поширення, людей здолала паніка. Вони намагаються, як можна менше виходити на вулиці. У місті перекрито транспортне сполучення, жителям рекомендують не виходити з дому, і не пускають в громадські місця без масок.

"Є два типи масок, які вас захистять: одна хірургічна, друга надівається зверху. Повинно бути все закрито – від носа до підборіддя", – розповіла росіянка Валерія Лазарєва, яка живе в Ухані.

У Китаї паніка через коронавірус

У Китаї паніка через коронавірус

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї вже 26 людей загинули в результаті зараження смертельним коронавірусів 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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