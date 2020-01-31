Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Потрібно 15 хвилин: у Китаї здійснили прорив у боротьбі з коронавірусом

4.5т
Читати матеріал російською

У Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу 2019-nCoV, який стрімко поширюється по світу.

Над ними попрацювали вчені з Національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань спільно з однією з високотехнологічних компаній міста Усі, повідомило агенство "Сіньхуа" в п'ятницю, 31 січня.

Тест дозволяє отримати результат уже за 8-15 хвилин. Він має високу чутливість, а також простий у використанні та транспортуванні.

Новини
У Росії забили на сполох через смертельний коронавірус: Путін втрутився

Розробка важлива для запобігання нових випадків зараження і боротьби з епідемією.

Перша партія експрес-тестів уже виготовлена, набори використовуються в провінції Хубей. Також почалося їх масове виробництво, поки обсягів достатньо, щоб провести аналізи чотирьох тисяч осіб на день.

За добу китайська компанія може виробляти 4 тисячі експрес-тестів, і міська влада допомагає розширити виробництво.

З'явилися експрес-тести на коронавірус

З'явилися експрес-тести на коронавірус

Колаж

Довідка. Коронавірус 2019 nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За добу 30 січня у Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавірус 2019 nCoV.

  • Число жертв рекордно збільшилося на 43 особи, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Китай
Теги
хвороба інфекція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини