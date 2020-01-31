Потрібно 15 хвилин: у Китаї здійснили прорив у боротьбі з коронавірусом

У Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу 2019-nCoV, який стрімко поширюється по світу.

Над ними попрацювали вчені з Національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань спільно з однією з високотехнологічних компаній міста Усі, повідомило агенство "Сіньхуа" в п'ятницю, 31 січня.

Тест дозволяє отримати результат уже за 8-15 хвилин. Він має високу чутливість, а також простий у використанні та транспортуванні.

Розробка важлива для запобігання нових випадків зараження і боротьби з епідемією.

Перша партія експрес-тестів уже виготовлена, набори використовуються в провінції Хубей. Також почалося їх масове виробництво, поки обсягів достатньо, щоб провести аналізи чотирьох тисяч осіб на день.

За добу китайська компанія може виробляти 4 тисячі експрес-тестів, і міська влада допомагає розширити виробництво.

З'явилися експрес-тести на коронавірус Колаж

Довідка. Коронавірус 2019 nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За добу 30 січня у Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавірус 2019 nCoV.

Число жертв рекордно збільшилося на 43 особи, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

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