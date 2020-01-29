Кір страшніший: український лікар розвіяв міфи про коронавірус із Китаю

Усі випадки коронавірусу 2019 nCoV, які були зафіксовані в інших країнах, так чи інакше були пов'язані з подорожами в Китай. Імовірність того, що цей спалах почне масово поширюватися на інші країни – на даний момент низька.

Як пояснив лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко, якщо припустити, що в Україні цей вірус таки дійде, це будуть поодинокі випадки, передає The Village.

Коронавірус із Китаю LB.ua

"За умови, якщо будуть вчасно вжиті всі необхідні заходи, для українців цей вірус не є небезпечним. Спалахи кору, які тривають в Україні останніми роками, в рази небезпечніші, ніж цей спалах у Китаї. Тому що кір дуже легко поширюється і викликає серйозні ускладнення", – сказав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар також пояснив, що істерія в Україні через нібито заражені коронавірусом 2019 nCoV банани – всього лише нагнітання ситуації.

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