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/ Пульмонологія

Кількість жертв коронавіруса з Китаю різко зросла

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Число жертв смертельного коронавируса 2019 nCoV станом на ранок 3 лютого досягло 362 особи. У Китаї загинула 361, ще одна – на Філіппінах.

Про це повідомили в держкомітеті у справах охорони здоров'я КНР. За минулу добу коронавірус вбив 57 осіб.

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Що нового відомо про коронавірус

  • У місті Ухань завершили будівництво першої з двох лікарень, призначених для лікування пацієнтів з коронавірусів.

  • У Німеччині кількість заражених новим коронавірусів досягло 10.

  • З 3 лютого Росія призупинила рух усіх пасажирських поїздів з Китаєм.

  • США заборонили в'їзд в країну іноземцям, які відвідували Китай в останні 14 днів

  • У Таїланді пацієнтку з коронавірусів вилікували ліками проти грипу та СНІДу.

Загальна кількість інфікованих досягла 17386 осіб. Таким чином, кількість тих, що заразилися за день зросла майже на 3 тисячі. 2296 осіб перебувають у важкому стані. Від вірусу вдалося вилікувати 480 пацієнтів.

Підозрюють коронавірус у 21 558 жителів Китаю.

Кількість жертв коронавіруса з Китаю різко зросла

Кількість жертв коронавируса з Китаю різко зросла

Кількість жертв коронавируса з Китаю різко зросла

Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Філіппінах зареєстрований перший випадок смерті від коронавируса за межами Китаю. Там помер 44-річний чоловік, який приїхав з міста Ухань, де і почалася епідемія.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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