Кількість заражений коронавірусом різко зросла до 4515: більше 100 загинули

Кількість заражених новим коронавірусів 2019 nCoV за ніч, з понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

Як повідомляє Національна комісія охорони здоров'я Китаю, ще 60 – виписані з лікарень, пише Bloomberg.

Випадки зараження були зареєстровані по всій Азії і Австралії, а також у США, Франції та Канаді. Крім того, Німеччина заявила про свій перший випадок захворювання. Зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг. Пацієнт ізольований і знаходиться у хорошому стані.

Коронавірус з Китаю косить людей у всьому світі

Відзначається, що на даний момент активізувалися глобальні зусилля щодо стримування поширення коронавірусу. Багато великих компаній почали термінову евакувацію робітників із найбільш постраждалих від спалаху захворювання районів.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус прибув до Пекіна, щоб оцінити реакцію Китаю на новий коронавірус.

На цьому тлі у Китаї продовжили місячні новорічні канікули до 2 лютого з 30 січня. Влада також заблокували міста із загальним населенням у 40 мільйонів осіб навколо Ухань.

Які симптоми

Інкубаційний період коливається від 1 до 14 днів.

Як з'ясувалося, жар і кашель, типові для пневмонії, є не єдиними симптомами нового коронавірусу (2019-nCoV) з Китаю.

У багатьох пацієнтів, які, заразившись ним, потрапили в лікарні міста Ухань, були діарея, нудота, головний біль, втома, а також проблеми з травною і нервовою системами.

Крім того, в окремих випадках можливе ускладнене серцебиття й тиск у грудях. У деяких інфікованих спостерігалися тільки нетипові ознаки захворювання, причому за відсутнього підвищення температури.

Така "різноманітність", кажуть медики, ускладнює діагностування недуги на ранній стадії. У зв'язку з цим вони закликали бути пильними і в разі підозри на вірус одразу ж звертатися до фахівців.

Де у світі підтвердили випадки зараження коронавірусом:

Гонконг: 8 випадків

Макао: 6 випадків

Таїланд: 8 випадків

Австралія: 5 випадків

Малайзія: 4 випадки

Сінгапур: 4 випадки

Франція: 3 випадки

Японія: 4 випадки

Південна Корея: 4 випадки

Тайвань: 5 випадків

США: 5 випадків

В'єтнам: 2 випадки

Непал: 1 випадок

Канада: 1 випадок

Острів Хайнань: 31 випадок

Камбоджа: 1 випадок

Німеччина: 1 випадок

Шрі-Ланка: 1 випадок

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертельний коронавірус 2019 nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

Також в РНБО зробили заяву щодо ситуації з коронавірусів в Україні. Станом на 26 січня повідомлялося про 56 загиблих і 2 тисячах заразилися в Китаї.

З 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почався температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю для запобігання поширенню коронавируса.

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