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/ Пульмонологія

Кількість убитих коронавірусом рекордно зросла: страшні дані

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Кількість загиблих в результаті зараження новим коронавірусів COVID-19 за минулу добу склала 254 людини. Всього вірус убив 1483 станом на ранок 14 лютого.

Про це повідомляє EHA News. За день до цього кількість загиблих зросла ще на 242. По всьому світу коронавірусом, згідно з останніми даними, заражені 64 627 осіб.

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У важкому стані перебувають 10 854 з них. За добу вдалося вилікувати 1171 пацієнта. Причиною різкого збільшення числа виявлених випадків став новий метод діагностики, розповіли в регіональному Комітеті з питань гігієни та охорони здоров'я.

Тим часом в США показали вірус-вбивцю під мікроскопом – його порівняли з інфекціями MERS і SARS. Перша вбила понад 800 осіб у 2003 році, друга забрала життя ще 700 в 2012 році.

Кількість убитих коронавірусів рекордно зросла

Кількість убитих коронавірусів рекордно зросла

EHA News

Кількість убитих коронавірусів рекордно зросла

Кількість убитих коронавірусів рекордно зросла

EHA News

Кількість убитих коронавірусів рекордно зросла

Кількість убитих коронавірусів рекордно зросла

EHA News

Кількість убитих коронавірусів рекордно зросла

Кількість убитих коронавірусів рекордно зросла

EHA News

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї від коронавіруса помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховували інформацію про новий вірус і не вживала заходів.

Вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавіруса в Ухані скоро можуть оголосити пандемією. Такий термін виведе вірус на новий рівень, оскільки він відноситься до більш глобальної спалаху.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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