Кількість хворих на коронавірус досягла мінімуму: трапився перелом

У Китаї за останню добу, 19 лютого, коронавірусом захворіли 394 людини, що є мінімумом з 23 січня.

Як повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я, значне скорочення числа хворих (раніше цей показник склав 1693) пояснюється коригуванням статистичних даних. Була проведена перевірка і у багатьох коронавірус не підтвердився.

Число хворих коронавірусом досягло мінімуму Ілюстрація

При цьому смертність також скоротилася. Так, у середу були зафіксовані 114 летальних випадків (108 із них у Хубеї).

1779 осіб одужали, у 113 пацієнтів, чий стан оцінюється як критичний, було зафіксовано поліпшення.

Всього в Китаї захворіли 56303 людини, померли 2118.

Також стало відомо, що жертвами коронавірусу стали два пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, пришвартованого біля берегів Японії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак, на борту якого знаходяться евакуйовані з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань, летить з Алмати в аеропорт "Бориспіль". Прибуття очікують 20 лютого о 08:05.

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