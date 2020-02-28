Київська влада вже замовила експрес-тести на коронавірус, які будуть використовувати в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни".

Про це в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, результати стають відомі вже через 30-40 хвилин після використання.

"Тільки лише вчора пройшли препарати експрес-тестів, які протягом 30, максимум 40 хвилин можуть вже дати підтвердження, людина хвора на коронавірус чи ні. Як тільки вчора пройшли випробування, ми замовили ці препарати, я дав завдання, щоб такі препарати експрес- тестів будуть встановлені в повітряних воротах міста Києва, в "Борисполі" і в "Жулянах" в зв'язку з тим, щоб тих людей, які мають симптоми, виявити", - пояснив мер.

Крім того, за словами Кличка, в киеве проводяться превентивні заходи і обробляють громадський транспорт.

Віталій Кличко Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія COVID-2019 вже пройшла свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

Експерти заявили, що найнебезпечнішим був період з 23 січня по 2 лютого.

Також в ВООЗ запевнили, що не дивлячись на те, що коронавірус має потенціал пандемії, на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

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