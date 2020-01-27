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/ Пульмонологія

Кашель ні до чого: лікарка назвала головний симптом коронавірусу

5.6т
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Сімейна лікарка Рита Гофман розповіла, що коронавірус-2019-nCoV характеризується не кашлем.

"Люди бояться кашлю і болю за грудиною. Насправді, пневмонія, викликана коронавірусом, характеризується не кашлем. Вона характеризується запаленням судин легенів, а це зовсім інше", – пояснила вона OBOZREVATEL.

"Дуже сильна інтоксикація, дуже високий рівень температури і нестача повітря. Не кашель, а важко дихати. Тому що уражаються не повітроносні шляхи, а судини", – наголосила вона.

Кашель не є основним симптомом коронавірусу, сказала лікарка

Кашель не є основним симптомом коронавірусу, сказала лікарка

Водночас медичка зазначила, що, хоча коронавірус не є грипом, "коли його перебіг важкий, тяжкість його перебігу зумовлена тим же, чим зумовлена тяжкість перебігу пташиного чи свинячого грипу. Наприклад, у багатьох він може протікати з нудотою і блювотою. Практично така ж картина, як при важкому грипі".

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Як писав OBOZREVATEL, від коронавірусу в Китаї вже померла 81 особа, кількість заражених досягла 2744. Смертельний коронавірус дістався до Австралії, Малайзії та Франції. В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом іншого штамму.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус 2019-nCoV Ексклюзив
Особа
Рита Гофман
Місце
Україна
Тег
вірус
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