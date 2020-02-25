Карантин у Нових Санжарах: Скалецька доповіла про стан евакуйованих. Відео

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що українці та іноземці, евакуйовані з Китаю в санаторій в Нових Санжарах, відчувають себе добре.

У відеозверненні, опублікованому на сторінці глави відомства у Facebook, Скалецька запевнила, що ознаки ГРВІ не проявилися поки ні у кого (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Санаторій "Нові Санжари"

"Рада повідомити, що у всіх, хто знаходиться в обсервації в санаторії "Нові Санжари", немає ознак ГРВІ. Всі відчувають себе добре", – сказала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички – постраждали 10 осіб.

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